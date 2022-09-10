中秋慰問獨居長輩 陳其邁允諾持續努力讓長輩受最好照顧
雖然今(10)日是中秋節，高雄市長陳其邁卻行程滿檔，繼慰問完警消同仁後，又準備月餅、柚子及水果禮盒先後前往苓雅區鄭爺爺、鳳山區林奶奶慰問兩位獨居長輩，在特別的日子送上暖心的關懷及祝福，陳其邁表示，未來市府將透過完善社區關懷據點的佈建，讓長輩受到最好照顧。同時不忘呼籲身為子女的朋友，經常撥空回家陪伴，給予父母溫暖關懷。
陳其邁在慰問兩位長輩的同時也特別感謝平時市府的社工同仁及志工朋友，還有辛苦的里長都會主動陪伴訪視獨居長者，陳其邁除獻上佳節祝福，也了解阿公疫苗是否完整接種疫苗及有無不適情形，關心老人家的健康。
兩位長輩見到陳其邁來訪都感到欣喜，其中，現年74歲的鄭爺爺生性樂觀，自幼罹患類風濕性關節炎及僵直性脊椎炎，行動較為不便，平時坐著特製輪椅自行活動，對於市府提供獨居長者關懷及長照服務表達謝意。
而住在鳳山區的80歲林奶奶，身為粉絲的她，得知市長即將來訪的當晚就興奮睡不著，到處與朋友分享市長即將到來的喜悅，她深深感謝市府盡心盡力照顧獨居長輩，陳其邁也親切與鄰里長輩揮手問候，鄰居在獲知陳市長到訪，也特別停留與陳市長打招呼，有人則開心拿起手機，展露笑顏、爭相合影。
社會局表示，面對高齡長輩、家庭結構及個人觀念改變，獨居長輩比例逐漸增加，高雄獨居長者現有約1.4萬餘人，讓長者在地安老是市府施政重點，社會局透過專業社工訪視評估，判斷長輩需求及問題，進行分級分流，及早介入及提供處遇，也提醒周遭如有獨居長輩或本人需要關懷或照顧，歡迎洽詢07-7710055或老人關懷服務專線0800-095785。