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SsangYong Korando 真能從眾多敵手中脫穎而出嗎？讓同級車主說真話！

▲ SsangYong Korando 真能從眾多敵手中脫穎而出嗎？讓同級車主說真話！
▲ SsangYong Korando 真能從眾多敵手中脫穎而出嗎？讓同級車主說真話！

2GameSome - 有車賞

2022-09-11 00:25:00

SUV 在目前全球銷售市場的戰況，就好似近年來最受年輕人喜愛的職業 – Youtuber 網紅一樣，早已成為紅海態勢；消費者每每在購車時，在該級距中絕對不會面臨「選擇太少」的情況，歷經設計、配備、售價等產品特性比較，最後選擇自己心目中最理想的移動夥伴。但不可畏言的是，消費者通常在進行上述較為理性的比較之前，趨向感性面的「品牌印象」常被放在購車前的優先思考點，這也導致有許多旗下產品表現優異的品牌，在消費者購車之初便被剔除在名單之外，俗不知那些或許才是真正適合自己的好車，諸如來自韓國的 SsangYong Korando，即是一例。

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本次 SsangYong Korando 試駕，2GameSome 特別邀請 Ford Kuga（左）、以及 RAV4（右）現任車主共同試駕體驗。
本次 SsangYong Korando 試駕，2GameSome 特別邀請 Ford Kuga（左）、以及 RAV4（右）現任車主共同試駕體驗。
Kuga 車主網友認為 Korando 有著與自己愛車相當與眾不同的設計，會想讓人再回眸多看兩眼。
Kuga 車主網友認為 Korando 有著與自己愛車相當與眾不同的設計，會想讓人再回眸多看兩眼。
不從主流 成就獨特設計語言

對比現今中型休旅市場均朝向非線性的仿生設計，SsangYong 反而沒有讓 Korando 跟隨這種主流，而是以多條幾何折線來產生陽剛、方正的車格，就連 Ford Kuga 車主 Jimmy 也分享，與自己的愛車在設計上的差異有很大落差，很是新奇。確實，從頭燈的內部造型排列、水箱護罩、鍍鉻飾條的運用，Korando 都有著屬於自己不從眾的視覺氛圍，簡潔有力；此外，放眼車側處的 18 吋輪圈，採鑽石切割造型處理，搭配 235 / 55 R18 的輪胎也完善填滿輪拱；而車尾雖然採用較為平整化的方式進行處理，不過兩組中型休旅車車主網友們均不自覺地被那特殊的 LED 導光條設計所吸引，在大器的基礎造型上，顯露出品牌對於細節處理的細心。

 
 

 

 

Korando 沒有跟隨主流，選擇以較為陽剛、方正的造型的形塑車頭。
Korando 沒有跟隨主流，選擇以較為陽剛、方正的造型的形塑車頭。
18 吋鋁合金輪圈為 Korando 三大車系編成的標準配備。
18 吋鋁合金輪圈為 Korando 三大車系編成的標準配備。
車尾同樣採用較為平整的方式進行設計上的收尾，尾燈 LED 導光條設計可以說是相當顯眼的亮點之一。
車尾同樣採用較為平整的方式進行設計上的收尾，尾燈 LED 導光條設計可以說是相當顯眼的亮點之一。
Ford Kuga、Toyota RAV4 車主網友對於 Korando 搭載通風座椅的設定給予十足肯定。
Ford Kuga、Toyota RAV4 車主網友對於 Korando 搭載通風座椅的設定給予十足肯定。
SsangYong Korando 於中型 SUV 級距裡頭，在後座空間的整體表現上數相當優異，網友們也深感認同。
SsangYong Korando 於中型 SUV 級距裡頭，在後座空間的整體表現上數相當優異，網友們也深感認同。
551 L 的基礎置物容積，透過 6 / 4 座椅分離傾倒機制可以獲得更好的機能性。
551 L 的基礎置物容積，透過 6 / 4 座椅分離傾倒機制可以獲得更好的機能性。
放眼車室，Ford Kuga 與 Toyota RAV4 車主網友們最直接的第一印象，便是通風加熱座椅的配置，以近日簡直可以用炙熱來形容的天候狀況而言，有了通風功能的座椅配置確實能夠給予更加上乘的車室體驗，此外，在乘坐體感與空間部分，網友們認為 Korando 確實有著市場上所有中型休旅車該有的空間表現，且皮質座椅所提供的感受具備一定韌性，舒適中帶著些許包覆感受，值得肯定。

網友們覺得 Korando 整體中控設計算中規中矩，但該有的數位化配備一應俱全。
網友們覺得 Korando 整體中控設計算中規中矩，但該有的數位化配備一應俱全。
人因介面部分，雖然 Korando 在中控佈局上沒有太多驚喜，但作為一輛售價 122.8 萬元的韓系休旅而言，該有的配備一樣沒少，且數位化程度遠比想像中高，舉例而言，供應多達三種介面樣式的 10.25 吋數位儀錶，置中資訊可按照需求不同，切換為胎壓、智能駕駛輔助系統狀態、ACC 獨立調整、音訊、基本車輛設定等，就連網友們實際操作後都深感驚喜；此外，8 吋影音主機除提供各式基礎娛樂影音功能外，也額外增配了 Apple CarPlay 與 Android Auto 等手機互聯系統功能。以數位化程度而言，Korando 確實有著與其他中型休旅敵手不相上下的實力！

數位儀錶採 10.25 吋配置，根據使用者需求可進行不同介面形式的切換。
數位儀錶採 10.25 吋配置，根據使用者需求可進行不同介面形式的切換。
8 吋中控螢幕可供應 Apple CarPlay、Android Auto 智慧型裝置互連功能。
8 吋中控螢幕可供應 Apple CarPlay、Android Auto 智慧型裝置互連功能。
動能、駕駛科技滿載 直逼豪華品牌水準

兩組網友們在賞車時，原以為在輔助駕駛科技方面的豐富程度絕對會輸給自駕愛車，孰不知 Korando 無論選擇哪一款車型編成，均標配達 Level 2 美國自動駕駛分級法規標準的 Deep Control 智能駕駛輔助系統，光是輔助駕駛與智能預警就搭配了 16 項配置，加上本車所具備的 Euro NCAP 五星撞擊評鑑；倘若您還在想韓國來的車，在安全上絕對會被打折，真心建議要重新轉換一下思維了！

 
 

 

 

Korando 所搭載的駕駛輔助科技具備 Level 2 美國自駕法規等級。
Korando 所搭載的駕駛輔助科技具備 Level 2 美國自駕法規等級。
Euro NCAP 撞擊測試五星成績也證明了本車的高度安全性。
Euro NCAP 撞擊測試五星成績也證明了本車的高度安全性。
1.5 GDI-T 車型配置 1.5 升橫列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配六速手自排變速系統，具備 163 ps / 28.6 kgm 峰值輸出。
1.5 GDI-T 車型配置 1.5 升橫列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配六速手自排變速系統，具備 163 ps / 28.6 kgm 峰值輸出。
本次 2GameSome 團隊要約網友所試駕的 Korando，為搭載 1.5 升橫列四缸渦輪增壓引擎的 1.5 GDI-T 旗艦款，搭配六速手自排變速箱，具備 163 ps / 28.6 kgm 的峰值輸出。我們也理所當然請兩組網友們親自體驗試乘，在實際駕駛過後，Kuga 車主 Jimmy 認為，Korando 有著超出自己預料之外的輸出，渦輪輸出力道不亞於自己的愛車，且行經路面的整體回饋舒適之餘也很扎實，若伴侶偶而需要坐在後座，寬敞的空間加上穩定的行車路感讓整體用車感受相當正面，很難想像這是一輛來自韓國的車。而另一組 RAV4 的姐妹、情侶共計三人在實際乘坐後，特別是負責開車的阿騰，感受到前所未有的渦輪衝勁，但他也強調整組動力輸出感受仍屬線性，完全不會突兀，結果同樣超出自己預料之外。

就動力輸出與底盤回饋感受而言，網友們皆給予 Korando 相當高度的評價。
就動力輸出與底盤回饋感受而言，網友們皆給予 Korando 相當高度的評價。
在進行為期一天的體驗過後，不難發現若撇除較為感性的設計面、品牌印象等，Korando 無論是配備豐富程度、科技含量、空間機能，都具備與同級對手相符、甚至超越的表現，本次 2GameSome 邀請網友們實際體驗，即時分享的各種心得就是最好的證明。沒錯，本車並非處處都是完美，但在實際到展示中心試乘過後，或許會比您預期的還要好上許多。請放下不必要的成見，將 SsangYong 納入賞車口袋名單當中吧！

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