▲ SsangYong Korando 真能從眾多敵手中脫穎而出嗎？讓同級車主說真話！

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不從主流 成就獨特設計語言
對比現今中型休旅市場均朝向非線性的仿生設計，SsangYong 反而沒有讓 Korando 跟隨這種主流，而是以多條幾何折線來產生陽剛、方正的車格，就連 Ford Kuga 車主 Jimmy 也分享，與自己的愛車在設計上的差異有很大落差，很是新奇。確實，從頭燈的內部造型排列、水箱護罩、鍍鉻飾條的運用，Korando 都有著屬於自己不從眾的視覺氛圍，簡潔有力；此外，放眼車側處的 18 吋輪圈，採鑽石切割造型處理，搭配 235 / 55 R18 的輪胎也完善填滿輪拱；而車尾雖然採用較為平整化的方式進行處理，不過兩組中型休旅車車主網友們均不自覺地被那特殊的 LED 導光條設計所吸引，在大器的基礎造型上，顯露出品牌對於細節處理的細心。
放眼車室，Ford Kuga 與 Toyota RAV4 車主網友們最直接的第一印象，便是通風加熱座椅的配置，以近日簡直可以用炙熱來形容的天候狀況而言，有了通風功能的座椅配置確實能夠給予更加上乘的車室體驗，此外，在乘坐體感與空間部分，網友們認為 Korando 確實有著市場上所有中型休旅車該有的空間表現，且皮質座椅所提供的感受具備一定韌性，舒適中帶著些許包覆感受，值得肯定。
人因介面部分，雖然 Korando 在中控佈局上沒有太多驚喜，但作為一輛售價 122.8 萬元的韓系休旅而言，該有的配備一樣沒少，且數位化程度遠比想像中高，舉例而言，供應多達三種介面樣式的 10.25 吋數位儀錶，置中資訊可按照需求不同，切換為胎壓、智能駕駛輔助系統狀態、ACC 獨立調整、音訊、基本車輛設定等，就連網友們實際操作後都深感驚喜；此外，8 吋影音主機除提供各式基礎娛樂影音功能外，也額外增配了 Apple CarPlay 與 Android Auto 等手機互聯系統功能。以數位化程度而言，Korando 確實有著與其他中型休旅敵手不相上下的實力！
動能、駕駛科技滿載 直逼豪華品牌水準
兩組網友們在賞車時，原以為在輔助駕駛科技方面的豐富程度絕對會輸給自駕愛車，孰不知 Korando 無論選擇哪一款車型編成，均標配達 Level 2 美國自動駕駛分級法規標準的 Deep Control 智能駕駛輔助系統，光是輔助駕駛與智能預警就搭配了 16 項配置，加上本車所具備的 Euro NCAP 五星撞擊評鑑；倘若您還在想韓國來的車，在安全上絕對會被打折，真心建議要重新轉換一下思維了！
本次 2GameSome 團隊要約網友所試駕的 Korando，為搭載 1.5 升橫列四缸渦輪增壓引擎的 1.5 GDI-T 旗艦款，搭配六速手自排變速箱，具備 163 ps / 28.6 kgm 的峰值輸出。我們也理所當然請兩組網友們親自體驗試乘，在實際駕駛過後，Kuga 車主 Jimmy 認為，Korando 有著超出自己預料之外的輸出，渦輪輸出力道不亞於自己的愛車，且行經路面的整體回饋舒適之餘也很扎實，若伴侶偶而需要坐在後座，寬敞的空間加上穩定的行車路感讓整體用車感受相當正面，很難想像這是一輛來自韓國的車。而另一組 RAV4 的姐妹、情侶共計三人在實際乘坐後，特別是負責開車的阿騰，感受到前所未有的渦輪衝勁，但他也強調整組動力輸出感受仍屬線性，完全不會突兀，結果同樣超出自己預料之外。
在進行為期一天的體驗過後，不難發現若撇除較為感性的設計面、品牌印象等，Korando 無論是配備豐富程度、科技含量、空間機能，都具備與同級對手相符、甚至超越的表現，本次 2GameSome 邀請網友們實際體驗，即時分享的各種心得就是最好的證明。沒錯，本車並非處處都是完美，但在實際到展示中心試乘過後，或許會比您預期的還要好上許多。請放下不必要的成見，將 SsangYong 納入賞車口袋名單當中吧！