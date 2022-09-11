羅志祥「回歸綜藝圈」聯合5搭檔主持 一開拍就爆內鬨
小豬羅志祥自7月結束小巨蛋演唱會後，人氣依舊不減，復出之路令粉絲期待，而曾主持節目《娛樂百分百》多年的他，昨（10）日傳出睽違已久，再次接下主持棒的消息，他與李玖哲、鼓鼓（呂思緯）、李佳穎、宇珊和洛克錄製露營實境秀《從零開始》，大家要合力從一片荒蕪，全心打造一座夢幻的露營度假勝地。
《從零開始》預計2023 年第一季於電視及OTT平台播出，製作單位致力於回歸台灣綜媒高 規格、高水準、引領潮流的綜藝節目製作，耗費鉅資，真實尋來一片廢墟坡地， 呈現藝人們最真實的情緒與反應，浩大陣容隨機跟拍每位藝人的一舉一動，在對於內容全然無知的狀態下，一一被蒙上眼罩強帶上車，開始了從零開始的旅程。
主持群沒有腳本，只能跟隨節目組任務指令，現場隨機應變，拍攝首日抵達目的地後，節目組下達第一項任務指令「開荒整地」，讓原來自信滿滿的主持群們紛紛感到不可置信，有人甚至產生退意，對於完全沒有經驗的6人，除了一整天的體力與智力是大考驗，加上夏日烈陽酷暑，過程中甚至互起內閧、反省、溝通不良、中暑、受傷、專業領域缺乏等等突發狀況，彼此的默契、情誼都面臨到很大的挑戰。另外，由於宇珊突然在第二階段預定集合出發前日，不慎確診無法拍攝，找來新戰力寶兒加入。
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