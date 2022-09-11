梅花「開眼」了！暴風圈是否觸陸關鍵曝 需防豪雨強風
中央氣象局最新觀測資料，中度颱風梅花今（11）日凌晨2點的中心位置在北緯22.0度，東經125.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。今日早上可能就會發布海上颱風警報，至於暴風圈會否觸陸，則要看未來路徑會否偏西或暴風半徑會否大幅擴大。
今日受到颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及澎湖有雨，北台灣山區、基隆北海岸需注意局部大雨。今日新竹至高雄、東半部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風，明日西半部、東部以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖及澎湖將有8至9級強陣風；今明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請注意。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今日「梅花」大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。以目前「梅花」的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地？則需持續密切觀察。
吳德榮指出，今日北部、東北部雲量增，轉有局部雨，其他各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略降。各地區氣溫：北部22至28度，中部22至33度，南部22至34度，東部21至33度。
吳德榮表示，明日至週三上午，「梅花」暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台白天轉涼，中南部高溫略降。週三下半天起「梅花」漸遠離，北台降雨趨緩，天氣漸好轉。週四至週六各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。（編輯：倪浩軒）