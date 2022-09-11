中颱「梅花」海警發布！北部嚴防豪雨 明後天最接近台灣
中度颱風「梅花」持續往台灣東部外海逼近，中央氣象局在今（12）日上午8時30分發布海上颱風警報，由於缺乏導引氣流，預估梅花颱風移動速度會越來越慢，在海面上稍微滯留打轉後才會慢慢北上。氣象局簡任技正伍婉華指出，預計週一、週二將是梅花颱風最接近台灣陸地的時候，預計北部、東北部及北花蓮一帶雨勢會越來越明顯，如果路徑持續向西，有可能如同軒嵐諾颱風一樣暴風圈掠過東北角，氣象局目前不排除發布陸上颱風警報的可能性，提醒民眾留意。
根據氣象局最新觀測資料顯示，今日上午8時梅花颱風中心位置在鵝鑾鼻東北東方約380公里海面上，以時速7公里速度緩慢向北北西移動。近中心最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。7級風暴風半徑約150公里，10級風暴風半徑50公里。氣象局預估，未來梅花颱風持續增強空間有限，大約會維持在中度颱風等級通過台灣東部外海。
伍婉華指出，梅花颱風短期內速度會越來越慢，隨著導引氣流慢慢牽引，會逐漸北轉，預期今日到週二移動速度都很緩慢，直到週三才會逐漸加速遠離。這段期間受到颱風外圍環流影響，預估北部、東北部及北花蓮一帶雨勢會越來越大，不排除有大雨或豪雨發生機率。氣象局目前已經針對基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、桃園山區發布大雨特報，提醒民眾留意間歇強降雨。至於其他地區受到颱風影響並不明顯，仍以午後雷陣雨為主。
由於梅花颱風就在台灣東部外海，已經對台灣東北部、東南部海面造成威脅，氣象局特別提醒，目前已經在蘭嶼觀測到1.5米長浪，預期今日基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，請民眾不要前往海邊活動。另外，今日高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖，可能有8到9級強陣風出現，也提醒民眾留意。