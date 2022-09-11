台鐵號誌連3天故障修復完成　今首班車正常行車

台鐵彰化路段位於花壇-員林間的號誌於8日上午發生故障，今（11）日3度修復完成，交通部台灣鐵路管理局表示，上午首班車正常行車，現場持續監控觀察，後續將全面檢視各計軸器系統，增加備援等。



台鐵彰化路段位於花壇-員林間的號誌於8日上午7時20分發生故障，經修復後又在3天內反覆出現故障情形，創下史上號誌故障搶修最久紀錄，過程中幾度以為找到原因，但仍不斷出現問題。



台鐵指出，昨（12）日將檢查縮小範圍，把重點集中在中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，今天凌晨0時起封鎖路線後，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，並於凌晨完成測試，今早首班車起正常行車，現場持續監控觀察。



台鐵提到，後續將立即全面檢視各計軸器系統，增加備援、排定期程進行預防性檢修，並落實檢修履歷，維持系統功能最佳狀態。



此次故障主因為列車經過花壇-員林間中正西路至擺塘巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。



故障期間，只能以人工通信方式控制平交道柵欄升降，由於列車須慢行通過，造成後續嚴重誤點，10日共計影響137列次、合計延誤3760分鐘、旅客約1萬8749人。



台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日，針對連假期間號誌故障耽誤旅客的時間與行程，台鐵局也表達歉忱。





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