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印太經濟架構14國達共識抗衡中國！惟印度避開貿易談判

▲印太經濟架構首場部長級會議落幕，14個成員國對四大支柱談判目標達成共識。圖為日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪在東京出席IPEF的啟動活動。（圖／美聯社）
▲印太經濟架構首場部長級會議落幕，14個成員國對四大支柱談判目標達成共識。圖為日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪在東京出席IPEF的啟動活動。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-11 09:44:51

「印太經濟架構」（IPEF）是美國為了制衡中國在地區日增的影響力，拜登政府提出與之抗衡的經濟架構，而為期兩天的IPEF首場部長級會議也在日前落幕，包含美國在內14個會員國從貿易、供應鏈、能源到打擊貪腐等4大支柱達到共識，不過印度目前表態不參與貿易領域談判，美國貿易代表戴琪則表示美印雙邊會談並未停止。

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美國總統拜登政府為了加強與印太的經濟連結，邀請澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南加入美國提出的印太經濟架構，這14國佔全球生產總值（GDP）約4成。這場首次實體會議於台北時間10日落幕，官員們對有利於勞工的貿易措施、促進供應鏈韌性，擴大潔淨能源投資、保障自由貿易等重要核心達成共識。

▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪今（23）日在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社）
▲日本首相岸田文雄、美國總統拜登和印度總理莫迪在東京出席印度太平洋經濟框架（IPEF）的啟動活動。（圖／美聯社）
美國商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）會後有信心地表示，IPEF將在美國以及其他IPEF國家創造就業機會，尤其是在供應鏈議題上容易取得進展，盼各國能順利分享更多製程資訊，「新冠疫情讓所有國家都明白，若沒有透明、足夠韌性地供應鏈，我們之間是何等脆弱」

印太經濟架構的「四大支柱」包含貿易、供應鏈、潔淨能源以及反貪腐談判，與會商界領袖認為，這兩日談判達成的共識很值得肯定，雷蒙多也指出所有成員間達成的共識和承諾值得讚揚，「我們敲定4項部長級聲明，列出IPEF框架全貌，並替未來的討論提供路線圖。」

其中日媒報導印度以「看不見好處為由」 並未簽署貿易支柱協議與加入談判，儘管IPEF本就允許成員國自由參與所有或部分領域協商，但除了印度以外，其餘13個成員國4個談判領域皆有參與，而印度這次選擇避開談判，主要是為了避免重蹈中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）覆轍，避免跨國協議鬆綁對其市場的准入，衝擊印度人生計。

美國貿易代表戴琪則表示，美印雙邊貿易談判仍持續進行，並強調有別於傳統跨國協議，IPEF的談判不涉及降低關稅或對夥伴國家提供美國市場准入；日本經濟產業大臣西村康稔會則在會後表示，IPEF落實了美國對印太地區經濟參與的承諾，這非常重要。
 

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