印太經濟架構14國達共識抗衡中國！惟印度避開貿易談判

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美國商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）會後有信心地表示，IPEF將在美國以及其他IPEF國家創造就業機會，尤其是在供應鏈議題上容易取得進展，盼各國能順利分享更多製程資訊，「新冠疫情讓所有國家都明白，若沒有透明、足夠韌性地供應鏈，我們之間是何等脆弱」
印太經濟架構的「四大支柱」包含貿易、供應鏈、潔淨能源以及反貪腐談判，與會商界領袖認為，這兩日談判達成的共識很值得肯定，雷蒙多也指出所有成員間達成的共識和承諾值得讚揚，「我們敲定4項部長級聲明，列出IPEF框架全貌，並替未來的討論提供路線圖。」
其中日媒報導印度以「看不見好處為由」 並未簽署貿易支柱協議與加入談判，儘管IPEF本就允許成員國自由參與所有或部分領域協商，但除了印度以外，其餘13個成員國4個談判領域皆有參與，而印度這次選擇避開談判，主要是為了避免重蹈中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）覆轍，避免跨國協議鬆綁對其市場的准入，衝擊印度人生計。
美國貿易代表戴琪則表示，美印雙邊貿易談判仍持續進行，並強調有別於傳統跨國協議，IPEF的談判不涉及降低關稅或對夥伴國家提供美國市場准入；日本經濟產業大臣西村康稔會則在會後表示，IPEF落實了美國對印太地區經濟參與的承諾，這非常重要。