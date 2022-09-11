蔣萬安問政「蚊子叮牛角」？黃珊珊認同：沒制衡執政黨
2022年台北市長選戰在即，三名台北市長參選人們也把握最後機會，積極拉抬自身選情。其中台北市前副市長黃珊珊今（11）日上午就前往東門市場掃街拜票，並於活動前接受媒體訪問。被問到昨天台北市長柯文哲批評，蔣萬安在立法院對陳時中的問政像是「蚊子叮牛角」，黃珊珊則表達認同，並表示蔣萬安在立法院的問政，很多時候沒辦法制衡執政黨，為台北市發聲的機會好像也不多。
黃珊珊今日上午前往東門市場進行掃街，活動前接受媒體訪問時，被問到柯文哲昨日批評蔣萬安，在立法院對於陳時中的問政表現，像是「蚊子叮牛角」般沒有太大效果。對此黃珊珊也予以認同，表示這幾年大家應該看得出來，蔣萬安在立法院的問政，很多時候都是沒有辦法制衡現在的執政黨。
「另外就是對於台北市的問政，（蔣）為台北市發聲的機會好像也不多，所以我覺得台北市也對他的問政內容滿陌生的。」黃珊珊直言，重點在於當民意代表當然就是要真的能夠好好監督執政當局，看起來這個部分大家可以公評。
現場記者則追問黃珊珊，昨日在臉書上PO出水源二三期整宅的住戶，以及艋舺夜市的攤商們張貼的感謝廣告標語，是否是「用市政牌對決藍綠口水戰」？對此黃珊珊則表示，人民在乎的是自己的生活，還有能不能安居樂業，「現在大家都是用口水戰或是抹顏色，我覺得對市民來說他們最在意的是他們的生活，還有他們是不是住得安全。」
黃珊珊直言，重點在於說打選戰的人不管是誰都應該回過頭來想想，怎麼樣讓市民更安心，「也謝謝他們的支持，我會繼續做實事說實話。」