足球／U20亞洲盃資格賽　台灣0：1落敗

中華男足出戰2023年U20亞洲盃資格賽，小組賽首戰面對目前世界積分排名第89名的敘利亞，可惜無法突破對方的防線，台灣隊最終0：1落敗。
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雙方開賽都展現了U20年輕活力，相互奔跑爭奪球權，敘利亞第8分鐘獲得一次角球機會，開到門前未果，但李冠誼與敘利亞球員爭頂劇烈碰撞倒地，所幸並無大礙。
面對猛攻，年輕的藍鵲們鞏固防線多次化解攻擊，但沉退後換來的是進攻較難組織有效攻勢，僅有零星幾次長傳尋求前場突破機會，上半場結束中華隊就以1球落後。
下半場雙方易門再戰，中華隊開局仍以守勢為主，敘利亞幾次嘗試右路發動攻勢未果，但主導權明顯還是握在敘利亞手中。第75分鐘中華隊獲得一次禁區外圍自由球機會，隊長梁孟昕嘗試直接射門，可惜角度過大未能進球，比數仍停留在0：1。
最終在面對敘利亞的強攻下，中華隊未讓對手再進球，也未能扳平比數，中華U20代表隊在小組賽首戰就以0:1不敵敘利亞。賽後陳春智總教練表示：「我要給這批年輕小將的表現85分，整體抗壓性很好，對手明顯經驗比較好，但心態沒有崩掉繼續去逼搶，在截斷球後的跑位上還有很多進步的空間，但這就是要透過國際賽磨練的地方。」
隊長梁孟昕賽後表示：「覺得自己在場上指揮能力還要再加強，攻防上自己再多點聲音，這樣隊友們會比較有想法，讓彼此連動會比較流暢，透過溝通降低不必要的失誤。」
今日化解不少危機的門將張翔竣則是給自己的表現打80分，下一場比賽前也會跟隊友持續溝通，透過喊聲與賽前準備積極面對下一場比賽。U20代表隊稍作休息後將在台灣時間9月14日晚間21點30分場同場地進行第二場賽事對戰土庫曼。