足球／U20亞洲盃資格賽　台灣0：1落敗

中華男足出戰2023年U20亞洲盃資格賽，小組賽首戰面對目前世界積分排名第89名的敘利亞，可惜無法突破對方的防線，台灣隊最終0：1落敗。





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雙方開賽都展現了U20年輕活力，相互奔跑爭奪球權，敘利亞第8分鐘獲得一次角球機會，開到門前未果，但李冠誼與敘利亞球員爭頂劇烈碰撞倒地，所幸並無大礙。



