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中颱「梅花」龜速移動威脅大！專家：當心大雨下不停釀災

▲中度颱風「梅花」目前就在台灣東部外海，未來將逐漸減速後北轉，氣象專家吳德榮提醒，如果颱風北轉移動速度太慢，恐怕將為北台灣帶來持續性豪雨，民眾務必要留意。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中度颱風「梅花」目前就在台灣東部外海，未來將逐漸減速後北轉，氣象專家吳德榮提醒，如果颱風北轉移動速度太慢，恐怕將為北台灣帶來持續性豪雨，民眾務必要留意。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-11 10:09:112022-09-11 11:15:49

中秋節連續假期最後一天中颱「梅花」來攪局，中央氣象局今（11）日上午已發布海上颱風警報，預估週一、週二（9/12~9/13）兩天將是梅花颱風最接近台灣陸地的時候。由於梅花颱風北轉速度相當緩慢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，梅花颱風最大的變數就是未來停滯打轉之後北轉的角度與速度，如果北轉的角度持續偏西，台灣東北角陸地就有可能首當其衝；另一方面，由於移動速度相當慢，明後兩天幾乎貼在台灣東部外海，恐怕會為北部地區帶來持續性強降雨，民眾要嚴防豪雨成災。

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氣象局指出，梅花颱風未來速度會越來越慢，移動到台灣東部外海之後，會慢慢進入一個「鞍型場」，失去導引氣流而停滯，要等到明後兩天才會逐漸北轉，但速度不會太快，直到移動到台灣東北部外海後，才會受到槽線牽引而加速遠離。北轉過程中路徑也有可能稍微向西偏移，暴風圈就有可能碰觸到台灣陸地而發布陸上警報，氣象局正密切關注中。

吳德榮說，梅花颱風移動的情況跟上一個颱風軒嵐諾有點類似，主要是因為近期台灣附近大氣環境還未正式進日入秋季，北方的系統還沒有明顯主導，使得颱風移動到東部外海後已經到達副熱帶高壓的邊緣，就失去導引的力量而減速停滯。目前最關鍵的就是梅花颱風正式開始北轉之後，由於初期速度及方向不太穩定，雖然各國數值模擬都顯示往北分量較多，但也不能排除稍微偏西移動，就可能如同軒嵐諾颱風一樣暴風圈會掃過東北角。

吳德榮強調，梅花颱風還有一個大的變數就是移動速度太慢。由於梅花颱風暴風圈大小及強度都與軒嵐諾颱風差異頗大，靠著自己往北的力量並不強，在東部外海磨磨蹭蹭一段時間才會慢慢搭上北方的導引氣流而加速，「這段過城人如果持續太久，就可能持續對北部、東北部帶來大量降雨，民眾務必要特別注意。」

氣象專家賈新興也提醒，這次梅花颱風移動路徑與軒嵐諾相當類似，都是從台灣東部外海北上，因此降雨型態來說也大同小異，主要以苗栗以北、基隆北海岸為降雨熱區，如果颱風移動速度太慢，很可能帶來持續性大雨或豪雨。

▲氣象局預估，明後兩天梅花颱風最接近台灣陸地時，將為北台灣帶來顯著雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，明後兩天梅花颱風最接近台灣陸地時，將為北台灣帶來顯著雨勢。（圖／中央氣象局提供）

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