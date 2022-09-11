集權一家親？韓國智庫：北韓恐偕中俄聯合軍演

俄羅斯入侵烏克蘭引來西方民主國家的強力批判與制裁，同為集權政府國家，北韓是最公開力挺俄國的國家之一，北韓領導人金正恩也因此看見強化與莫斯科關係的機會。韓國智庫認為，隨著中美戰略競爭與俄烏局勢加劇，出於軍事安全合作的考慮，中國極可能與俄羅斯、北韓與伊朗等盟友展開聯合軍演。
根據《韓聯社》報導，韓國專門研究外交、國安政策的智庫「世宗研究所」研究員鄭在興與中國上海復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永公布的報告指出，中國地緣政治重要性近來不斷提升，主因來自於全球國際關係的變化，包含俄羅斯與烏克蘭戰爭局勢近來升溫，以及中美之間彼此抗衡與戰略競爭問題。
研究認為，中國有意與盟友國家展開新型軍事安全合作，包含俄羅斯與伊朗等盟友，而為了進一步鞏固朝鮮半島軍事安全防線，北韓極有可能參與以中俄為首的聯合軍演，加強彼此軍事安全合作。
此前北韓國會才通過賦予動用先發制人的核打擊以自衛之權利的新法，金正恩更態度強硬表示絕不放棄核子武器、不接受以無核化為前提的談判，北韓官媒中央通信社（KCNA）則稱，制定核武政策的最大意義在於，為北韓核武畫出一道「不可逆轉」的底線。金正恩更向美國嗆聲，指控美國表面上是要朝鮮半島去核化，但終極目的是為了「顛覆北韓政權」，逼迫北韓放棄自衛或處於軍事劣勢地位進而倒台。