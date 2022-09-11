中颱梅花看到颱風眼還會增強？專家：要這個「關鍵因素」
中度颱風「梅花」持續逼近台灣東部外海，從中央氣象局雷達觀測已經可以看見清晰的颱風眼，代表梅花颱風強度及威力不容小覷。中央氣象局簡任技正伍婉華指出，短期內梅花颱風強度還有發展空間，未來通過台灣過程中，應該都會維持在中度颱風等級，隨著颱風外圍環流逐漸掃入台灣陸地，各地風雨將慢慢轉強，民眾要特別留意。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則說，梅花颱風慢慢減速過程中，強度可能會慢慢減弱，尤其北上之後海溫相對較低，如同軒嵐諾颱風一樣再次轉為強烈颱風或是暴風圈擴大的情況機率不大。
上一個颱風軒嵐諾接近台灣過程中，受到藤原效應影響路將往南偏移到台灣東南部外海，之後才慢慢北轉而上，由於速度相當慢，在海面上停滯打轉時強度一度減弱到中度颱風，但隨著慢慢北上過程中「又活了過來」，環流再次重整且颱風眼二度張開，又增強為強烈颱風，且暴風半徑擴大到300公里，是1980年以後、唯一一個在台灣發布颱風警報期間，由強颱轉為中颱、又二度變為強颱的案例。
伍婉華說，梅花颱風雖然也是在台灣附近海面北轉，移動速度也相當緩慢，不過以目前大氣及海洋條件來說，梅花颱風要如同軒嵐諾颱風一樣持續增強、暴風圈擴大的機率並不高，頂多維持在中度颱風的強度通過台灣東部外海。不過就算再增強機率小，民眾也千萬小覷梅花颱風的威力，其外圍環流為北台灣帶來的風雨還是不小。
吳德榮指出，當颱風停滯打轉期間，由於會翻攪颱風下方的海水，導致海溫降低不利於颱風強度發展，因此短期內梅花颱風雖然有可能還有一些增強空間，但速度變慢打轉過程中強度會慢慢減弱，加上北方的海溫環境其實並不利於發展，估計強度不會有太大的變化。
吳德榮強調，目前梅花颱風暴風半徑只有150公里，相較於軒嵐諾颱風廣達300公里的情況有很大的不同，雖然還是會為迎風面的北部、東北部帶來風雨，但程度上來說宇軒嵐諾差異頗大，除非北轉後路徑往西偏移掃過台灣陸地，否則要關注的就是北部地區的持續性降雨釀災。