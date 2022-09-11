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清冠一號限縮公費對象　陳時中：衛部一定以國民為優先

▲衛福部日前宣布限縮清冠一號公費對象，陳時中認為衛福部一定是以人民健康作為最重要的考量。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.11）
▲衛福部日前宣布限縮清冠一號公費對象，陳時中認為衛福部一定是以人民健康作為最重要的考量。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.11）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-11 11:28:532022-09-11 11:36:47

衛福部日前宣布，從本月15日起清冠一號公費對象將限縮為僅供染疫「高風險族群」，政策引發民怨讓疫情指揮官王必勝隔日緊急開會，修正放寬適用範圍滅火；民進黨台北市長參選人陳時中今（11）日受訪表示，衛福部有很多考慮，相信一定是以人民健康作為最重要的考量，自己也不用跟衛福部提。

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衛福部中藥司長黃怡超日前說明，從本月15日起，清冠一號公費對象僅針對「高風險族群」，包含年齡65歲以上、65歲以下身體質量指數BMI≧30、慢性病患者等，另還有包括住院使用呼吸器、中西醫合治等也有納入，而政策引發民怨，也讓衛福部隔日緊急召開會議，決定放寬使用條件。

對此陳時中今日受訪時表示，清冠一號是國人之光，有這樣的好東西幫助很多病人，自己在任時也再三支持，希望好東西讓大家可以用，而現在衛福部有很多考慮，相信一定是以人民健康為第一優先考慮，自己也不用跟衛福部講。

媒體追問是否為此夜會疫情指揮官王必勝，陳時中回應，王當然有見過，相關問題也會有所討論；陳時中競辦則補充，陳與王必勝見面並不是針對清冠一事，而是平常兩人會在不同場合見到面，在防疫相關議題交換意見過程中，表達的態度都是以人民健康為優先。

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