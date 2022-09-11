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梅花颱風略微增強！陸上警報機率低　氣象局：關鍵看這點

▲中度颱風梅花目前有略微增強的趨勢，氣象局預估今日到明日上午還有增強空間，發布陸上警報機率低，將觀察颱風路徑是否偏西移動而定。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中度颱風梅花目前有略微增強的趨勢，氣象局預估今日到明日上午還有增強空間，發布陸上警報機率低，將觀察颱風路徑是否偏西移動而定。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-11 12:03:062022-09-11 13:26:59

中度颱風「梅花」今（11）日持續接近台灣東部外海，中央氣象局目前持續發布海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，北台灣今日上午已經出現間歇性大雨，新北山區累積雨量已經突破100毫米。目前氣象局已針對北台灣5縣市發布豪雨特報，其中新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸新北、宜蘭地區及台北、桃園山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾要瞬間大雨、雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，今日上午11時梅花颱風中心位置在鵝鑾鼻東北東方370公里海面上，以時速8公里速度緩慢向北北西移動中，強度略微增強，近中心最大陣風每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。目前海上警戒區域擴大至東半部及北部海面，提醒航行作業船隻留意。

氣象局簡任技正伍婉華指出，預估今日到明（12）日上半天梅花颱風還有稍微增強的空間，但因為台灣附近海溫條件並不太好，預估最多就是以中度颱風的強度通過，暴風圈可能會稍微擴大。至於是否會發布陸上颱風警報，氣象局研判目前機率偏低，但還是不排除可能性，要看颱風北轉之後移動路徑是不是會持續偏西，有可能會掠過台灣東北角一帶，氣象局正密切關注中。

伍婉華說，依照目前的路徑推估，降雨區域最明顯的地方會落在台灣北部、東北部地區，不排除有大雨或豪雨，至於花東地區受到外圍雲系影響，今日也有間歇性陣雨，中南部地區今日白天還可看見陽光，不過午後有局部短暫雷陣雨。而明後兩天梅花颱風最接近台灣陸地的時候，不僅北部、東北部雨勢加劇，其他地區受到外圍雲系掃過時也會有短暫雨，一直要等到週三（9/14）颱風逐漸加速遠離之後，各地天氣才會慢慢回穩。

另外，目前已經在蘭嶼觀測到3米長浪，台東也有2.1米長浪出現。氣象局提醒，今日巴士海峽及台灣附近海域風浪會逐漸增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖將有長浪出現，請民眾不要前往海邊活動。而高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖，今日也會有8到9級強陣風出現，請民眾特別留意。

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