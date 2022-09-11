梅花颱風略微增強！陸上警報機率低　氣象局：關鍵看這點

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氣象局簡任技正伍婉華指出，預估今日到明（12）日上半天梅花颱風還有稍微增強的空間，但因為台灣附近海溫條件並不太好，預估最多就是以中度颱風的強度通過，暴風圈可能會稍微擴大。至於是否會發布陸上颱風警報，氣象局研判目前機率偏低，但還是不排除可能性，要看颱風北轉之後移動路徑是不是會持續偏西，有可能會掠過台灣東北角一帶，氣象局正密切關注中。
伍婉華說，依照目前的路徑推估，降雨區域最明顯的地方會落在台灣北部、東北部地區，不排除有大雨或豪雨，至於花東地區受到外圍雲系影響，今日也有間歇性陣雨，中南部地區今日白天還可看見陽光，不過午後有局部短暫雷陣雨。而明後兩天梅花颱風最接近台灣陸地的時候，不僅北部、東北部雨勢加劇，其他地區受到外圍雲系掃過時也會有短暫雨，一直要等到週三（9/14）颱風逐漸加速遠離之後，各地天氣才會慢慢回穩。
另外，目前已經在蘭嶼觀測到3米長浪，台東也有2.1米長浪出現。氣象局提醒，今日巴士海峽及台灣附近海域風浪會逐漸增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖將有長浪出現，請民眾不要前往海邊活動。而高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖，今日也會有8到9級強陣風出現，請民眾特別留意。