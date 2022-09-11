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梅花颱風「長眼」路徑曝光！網友一看傻了：台灣多可怕？

▲中颱「梅花」在雷達圖上已經明顯「長眼睛」，顯見其威力不容小覷。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）
▲中颱「梅花」在雷達圖上已經明顯「長眼睛」，顯見其威力不容小覷。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-11 12:15:512022-09-11 13:16:46

中度颱風「梅花」持續逼近台灣東部外海，從中央氣象局雷達觀測可清晰看見梅花「長眼睛」了，顯見梅花颱風威力與強度將不容小覷。不過，根據臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這次梅花颱風也會跟上回軒嵐諾一樣，從台灣東北側海面擦邊而過，研判「核心並未直接影響陸地」。對此大票網友在留言區掀起一陣討論，不少人看了颱風路徑後傻眼直呼：「台灣真有那麼的可怕到都不來？」

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臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」經常會提供颱風觀察，這回中颱「梅花」來勢洶洶，該論壇也整理出颱風路線懶人包。根據懶人包圖片來看，梅花颱風路徑並不會經過台灣陸地，只會從東北側海面往上移動。不過該論壇也提醒民眾：「但梅花如果能把基本環流鞏固住，帶來的雨勢恐怕不會少於軒嵐諾唷！」提醒北部、宜蘭的民眾還是要嚴防豪雨。

▲根據目前路徑來看，梅花颱風並不會實際登陸台灣，讓不少網友對這一天氣奇觀訝異不已。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）
▲根據目前路徑來看，梅花颱風並不會實際登陸台灣，讓不少網友對這一天氣奇觀訝異不已。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）
連續兩次威力強大的颱風都並未實質登陸台灣，這一天氣奇觀讓不少網友相當傻眼，「最近三年颱風控球很準，都走在好球帶邊角位置」、「這幾年的颱風到底是怎麼了啊？台灣真有那麼的可怕到都不來？第N次的困惑！」，不過也有理性的網友跳出緩頰，「希望只下雨進水庫就好，不要造成傷害」、「雨水把全台水庫，灌好灌滿！」，希望颱風不要造成災情。

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