蘆洲23歲警舉槍自戕！家屬含淚同意拔管 搶救28小時離世
新北市龍源派出所一位23歲許姓警員，9號晚間10時許，突然在所內「舉槍自戕」，同事聽見槍響後，連忙衝去查看，發現許男已倒臥在血泊之中。許男當場就失去生命跡象，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，不過今（11）日凌晨狀況又惡化，家屬含淚同意拔管，許男搶救28小時後離世，蘆洲警分局表示將會協助辦理後事，並針對所內同仁進行關懷輔導。
據了解，許男近期疑因感情問題，導致心情不佳，9號晚間10時許，許男向同事表示「我肚子痛，幫我值班一下」，隨後便走進所內廁所開槍自戕。
同事聽聞槍響後破門而入，緊急將許男送醫搶救，經淡水馬偕醫院治療後，一度恢復生命跡象，轉往加護病房觀察，不過今日凌晨生命跡象再度不穩，連夜從宜蘭北上趕到醫院陪伴的家屬含淚同意拔管，許男搶救28小時後不幸離世。
警方表示將會全力協助家屬治喪，並針對所內同仁進行關懷輔導，另外也會進一步釐清事發經過。（編輯：倪浩軒）
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