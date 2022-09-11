梅花豪雨炸3天！北部2區「紅到發紫」：不分平地山區都大
中颱「梅花」龜速從台灣東部海域北上，中央氣象局預估，由於梅花颱風逐漸進入一個「鞍型場」，未來速度可能進一步減速甚至停滯打轉後，才會慢慢北轉，磨磨蹭蹭又搖搖晃晃的路徑，是否發布陸上警報讓人憂心，但對台灣陸地威脅確實明顯大增。根據中央氣象局最新雨勢預測顯示，從今日起一直到週二（9/11~9/13）梅花颱風最接近台灣陸地的時候，整個北台灣降雨量紅通通一片，其中又以北部山區、桃竹苗沿海到平地一帶更是「紅到發紫」。氣象局簡任技正伍婉華示警，這次梅花颱風即便沒有直接侵台，但其外圍螺旋雨帶掃入陸地後，不分山區、平地雨勢都大，「最高值相差不多」，因此北台灣民眾要特別留意。
目前氣象局已針對新北市山區發布北台灣5縣市發布豪雨特報，其中新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸新北、宜蘭地區及台北、桃園山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾要瞬間大雨、雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。另外，由於正逢大潮期間，沿海低窪地區要慎防海水倒灌及淹水。
伍婉華表示，梅花颱風暴風半徑目前維持在150公里左右，未來有可能再擴大，但因海溫條件不太好，強度及暴風圈快速增大的機率相對較小，也就是說，今起到週二通過台灣東部外海這段期間，大致上應該會維持中度颱風等級。不過也正因為梅花颱風大致維持一定的強度，暴風圈範圍沒有明顯擴大的情況下，外圍環流與地形交互作用相對沒有特別明顯，「換句話說，主要的降雨都是由颱風螺旋雨帶掃入，只要移入陸地，強降雨不分山區、平地都會出現，也因此這次雨量預估最大值，山區與平地相去不遠，北台灣民眾都要特別小心。」
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，梅花颱風移動速度實在太慢，恐怕會拖長颱風影響的時間，導致北部地區豪雨不斷，這雖然對於水情有幫助，但連日的降雨也很容易釀成災情，提醒民眾要提早做好準備。