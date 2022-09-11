2022年底前「4大音樂祭」強勢回歸！追團攻略一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
從墾丁誕生的「春浪音樂節」可說是每年的音樂重頭戲，近年結合獨立樂團、電子音樂、在地市集，以及人氣竄升的露營體驗，每年舉辦都能吸引成千上萬遊客參與。今年分別經於3月舉辦「山線」、6月「澎湖場」，不過錯過這兩場的朋友們不必惋惜，9/24、25連續兩天「春浪音樂節．海線」即將前近台南安平漁光島，卡司包括MC HotDog熱狗、玖壹壹、告五人、美秀集團、持修等共48組表演者，搭配漁光島一絕的海景，絕對是千載難逢的機會！
禾火ＯＵＴ音樂節
9月入秋，揮別夏日燥熱的氣溫，秋風徐徐讓人腳步也跟著慢下來。在這涼爽的天裡，最適合來Chill一點的音樂，號稱全世界最適合情侶約會的「禾火ＯＵＴ音樂節」將於10/14至16日於台北公館回歸，卡司包含溫蒂漫步、溫室雜草、恐龍的皮等，浪漫的city pop帶點復古風味，不僅適合情侶約會，也歡迎各位喜愛音樂的朋友放輕鬆聽音樂，享受慵懶秋日。
貴人散步音樂節
古都台南不僅藏有許多文化古蹟、經典美食，也是不少音樂人聚集之地。「貴人散步音樂節」已在台南扎根邁入第6年，與其他音樂節不同的是，貴人散步將表演舞台打散在城市各個角落，如此一來與台南特色在地藝術文化也就有很深的連結，在台南市出的戲院、藝廊、古蹟等地都能發現其蹤跡。今年貴人散步音樂節將在11/3至11/6舉辦，屆時不僅有台灣本土樂團表演，也邀請到韓國的O3ohn、泰國Numcha、hue、The Crane等音樂人，更有許多慧眼獨具的音樂產業人士，包括選團人、音樂廠牌、製作人等在現場挖掘有潛力的音樂新星。
漂遊者森林音樂祭
原本預計要在今年4月舉辦的「漂流者音樂祭」，延期了約8個月，終於定案將在12/2至12/4在台中麗寶樂園落羽松林回歸演出！本次超大規模的雙舞台設置加上超過萬坪草原，打造大型野區戶外活動音樂祭。延續第一屆「賽博龐克」風格視覺設計，超現實的奇幻生物今年一樣會漂遊在活動中，加上百組餐飲、藝文等各領域風格品牌進駐現場，打造前所未見、專屬於台灣的音樂祭盛事。公布樂團卡司也相當華麗，像是楊乃文、陳建年、告五人、美秀集團等，讓你年末冬季也能活力滿滿！