中秋連假延長？梅花颱風豪雨炸北台 「颱風假」機率曝光
今（11）日是3天中秋連假的最後1天，不少返鄉過節的民眾都在南來北往的趕路，但碰到中颱「梅花」來攪局，北台灣天氣轉差，讓不少人盼望是不是有放颱風假的機會？趁機延長中秋連假！但有這樣打算的民眾恐怕得失望了，雖然中央氣象局今日上午已經發布海上颱風警報，但根據暴風圈侵襲機率來看，台灣本島最高也只有基隆的40%，宜蘭38%，台北市、新北市分別只有33%、31%，桃竹苗及花蓮更是不到30%，也就是發布陸上警報機率相當低，加上官方參考放颱風假標準最重要的指標的「風雨預估」，氣象局目前都不打算提前公布，所以放颱風假機率非常渺茫，大家還是提早做好開工準備吧！
根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依據氣象預報，「颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。」，或是「依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。」以及「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。」，各地方政府得以發布停止上班及上課。
然而，要達到上述標準最重要的參考依據，首先是氣象局是否有發布陸上颱風警報，其次就是各地風雨預測是否有達到標準。但目前氣象局研判發布陸上颱風警報機率相對低，由於梅花颱風暴風半徑相對較小，除非梅花颱風在北上過程中路徑又再次往西偏移，暴風圈才有可能掃過東北角陸地。其次，目前氣象局預估颱風相對威脅燒小，還不到發布風雨預報提醒的程度，少了上述兩點，要等到颱風假的機率真的不大。
不過，目前預估北部地區豪雨威脅仍然相當大，部分山區是否會因為雨勢過大而影響到安全，也是縣市政府考量的因素之一，還需要進一步觀察。
無論是否有放颱風假，氣象局都特別提醒，北部及東北部地區從今日起到週二（9/11~9/13），要嚴加防範持續性大雨及豪雨的威脅，民眾明天上班，務必要記得攜帶雨具，並留意最新天氣變化。