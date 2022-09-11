復刻三山造勢景象？柯志恩將規劃萬人造勢

根據各家民調顯示，國民黨高雄市長參選人柯志恩支持度仍落後高雄市長陳其邁有一段距離，外傳曾為韓國瑜成功創造三山造勢拉抬選情的前立法院長王金平將再出手，規劃將於9月30日舉辦首場大型萬人造勢活動，吹起反攻號角，柯志恩今（11）日受訪時並未否認，並稱整個選戰都在規劃當中，底定之後將正式公告，但遭台灣基進酸「舉辦三場加起來有當年一場的人數就該偷笑了」。
柯志恩今日前往林園，聯訪時報問到在9月30日預計要辦萬人的造勢會？柯志恩說，整個選戰都在規劃當中，一些來賓，還有一些細節都需要再做推敲，只要任何的底定之後，就會透過官網或正式的新聞稿來告訴大家，請大家盡請期待。
至於前市長韓國瑜是否到場？柯志恩表示，和韓市長都有私下保持一個非常好的一個溝通管道，包括市政規劃都跟韓團隊有很緊密的一個結合，如果韓市長要來的話不會是9月，還是要尊重韓市長，因為他目前為止還是有他一些的計畫。
台灣基進三民區市議員參選人張博洋則質疑，根據最新民調，2018年投給韓國瑜的選民中，超過3成這次要投給陳其邁，其中不到一半要投給柯志恩，請問支持者流失慘重的柯志恩要辦三山造勢，是打算邀請陳其邁支持者去現場嗎？「三場加起來有當年一場的人數就偷笑了」；張博洋嗆，柯志恩支持度低到躺平，要辦一場韓國瑜不會出現的晚會，藍營竟稱要吹響反攻的號角，直接敲響國民黨高雄大敗的喪鐘還比較快。