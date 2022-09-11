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粿粿「忘記老公生活規矩」被罵　范姜彥豐下秒直踩地雷

▲粿粿、范姜彥豐上節目《一袋女王》。（圖／衛視中文台提供）
▲粿粿、范姜彥豐上節目《一袋女王》。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-11 14:00:00

節目《一袋女王》日前錄影邀請顏嘉樂、狄志杰 、粿粿（江瑋琳）、范姜彥豐及楊皓如分享夫妻間重要的小事。粿粿跟范姜彥豐說會幫對方互擠牙膏，以及行程分開，一定要親一下，都是他們很專屬的甜蜜小事，倒是范姜彥豐很介意喜歡邊洗澡邊刷牙的粿粿，總是忘記把牙刷拿出浴室，就怕牙刷滋生細菌，有次粿粿又屢勸不聽，他一氣之下直稱粿粿全名，粿粿就氣罵說：「為什麼要叫我全名？」讓原本還在生氣的范姜頓時被嚇到，趕緊跟粿粿道歉，被笑說粿粿好會轉移焦點。

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▲《一袋女王》本集聊夫妻間重要小事，左起為粿粿、顏嘉樂 、楊皓如、曾國城、JR、巴鈺、范姜彥豐和狄志杰。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》本集聊夫妻間重要小事，左起為粿粿、顏嘉樂 、楊皓如、曾國城、JR、巴鈺、狄志杰和范姜彥豐。（圖／衛視中文台提供）
粿粿臨盆前挺著大肚與老公范姜彥豐一起上節目，分享2人從交往到新婚至今最重要的小事，粿粿說早上跟睡前先進廁所的人就會幫對方擠牙膏，一開始是自己的習慣，久了之後老公也跟著做，粿粿表示2人如果吵架不講話，但進到廁所看到對方有幫忙擠牙膏，就不會那麼生氣了。范姜彥豐則是說到2人如果各有行程，分開前一定要親一下，有時候太忙忘記，還會被對方叫回來親一下再離開，粿粿補充說如果等下就要下車趕高鐵的話，就會在前一個紅綠燈先親，就怕親不到，到現在都沒有漏掉「Kiss Goodbye」。

▲粿粿在2月初無預警宣布結婚，在4月更證實懷孕好消息，如今順利生下、母女均安。（圖／翻攝自meigo.c IG）
▲粿粿、范姜彥豐分開前習慣「Kiss Goodbye」。（圖／meigo.c IG）
范姜彥豐說粿粿喜歡邊洗澡邊刷牙，但刷完牙之後常忘了把牙刷拿出淋浴間，加上粿粿不習慣沖水時要蓋上馬桶蓋，就怕牙刷會容易孳生細菌，所以得常常提醒。粿粿表示剛開始很不習慣，但因為老公很在意，所以現在已經習慣成自然了。好笑的是，有次范姜彥豐看到粿粿又忘記把牙刷拿出浴室，一時生氣就叫起了粿粿全名，沒想到因為小時候覺得被叫全名就是出事的粿粿，聽到竟然後比老公更生氣的怒說：「為什麼要叫我全名？」讓原本還在生氣的范姜頓時被嚇到，趕緊跟粿粿道歉，讓大家笑說粿粿好會轉移焦點。

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