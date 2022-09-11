梅花颱風又擦邊而過！明後兩天「極貼陸地」 北部掃豪雨
中度颱風「梅花」持續朝北北西方逼近台灣東部近海而來，中央氣象局今（11）日下午持續發布海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，北部地區今日白天起雨勢逐漸轉強中，氣象局已針對新竹以北及宜蘭等6縣市發布豪雨特報，其中新北市、桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市、宜蘭以及台北、新竹山區有局部大雨發生機率，提醒民眾要注意坍方、落石與溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局目前預期，明後兩天（9/12~9/13）仍然是梅花颱風最接近台灣陸地的時候，各地風雨會持續增強，請民眾要特別留意。
根據氣象局最新觀測資料顯示，今日下午2時梅花颱風中心位置在台北東南方約380公里海面上，以時速8公里速度緩慢向北北西移動，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，強度仍維持中度颱風。目前暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，海上警戒區域包括東半部海面、北部海面，海面風浪持續增強中。目前氣象局已在蘭嶼觀測到4.1米長浪，提醒基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖等地區特別留意，也請民眾不要前往海邊活動。
此外，由於梅花颱風外圍環流一波波移入陸地，北台灣雨勢越來越大，根據氣象局統計，截至今日下午2時20分為止，新北市烏來累積雨量達到249毫米，已經達到豪雨等級，桃園義興也有126.5毫米。氣象局預估，颱風緩慢往北移動過程中，新竹以北及東北部地區雨勢會持續增強，尤其明後兩天（9/12~9/13）颱風最靠近台灣陸地的時候，暴風圈恐極為貼近陸地而過，北部、東北部地區雨勢可能會更為顯著，加上影響時間會拖長到週二，民眾務必要小心持續性強降雨釀災。
氣象局簡任技正伍婉華指出，今日到明天上半天梅花颱風強度還有略微增強的空間，不過預期暴風圈並不會明顯擴大，加上目前颱風路徑預估以擦邊通過機率最大，發布陸上警報機率並不大。不過明後兩天梅花颱風慢慢北轉的過程中，如果路徑稍微向西偏移，或是暴風圈進一步擴大，暴風圈還說有可能掠過台灣陸地，這些變數氣象局還在密切關注中。若目前預估的梅花颱風路徑及方向不變，預期週三（9/14）下半天各地雨勢可望稍微趨緩。
伍婉華表示，明後兩天北部地區雨勢還是相當強，而其他地區受到外圍環流一波波雨帶掃入，也可能不定期有些陣雨出現，民眾外出務必要記得攜帶雨具備用。另外也特別提醒，隨著颱風持續接近，今日高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖，將有8到9級強陣風出現，目前已經觀測到台南以北及澎湖出現6到7級平均風以及8級的強陣風。而蘭嶼也觀測到4.2米的長浪，請民眾要特別留意，近期請勿前往海邊活動。