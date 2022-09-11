視察路竹運動中心　陳其邁：路竹未來4至5年將脫胎換骨

高雄市長陳其邁今 (11) 日率市府團隊一同視察位於路竹高中的路竹運動中心基地，預計將投入 1.8 億元並於 114 年完工，作為高雄第 14 座運動中心，陳其邁也宣示北高雄的「科技新城 宜居社區」願景，包括捷運 2027 年將通車至路竹，完善體健設施、交通建設、商業住宅、老幼據點、產業建設等公共服務都將逐步到位，相信路竹未來 4 至 5 年將脫胎換骨。

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▲陳其邁今天視察路竹運動中心時像在坐地方人士表示，路竹未來4至5年將脫胎換骨。（圖／高市府提供）

陳其邁提及，過去路竹人生活依附鄰近地區，如今路竹科學園區開始進入生產，結合半導體 S 廊帶政策，默克、穩懋、華邦電等廠商紛紛加碼投資高雄，累計投資金額高達數千億元，帶動就業人口跟半導體產業，而捷運路竹延伸也在今年 1 月動工，其中 RK6 、 RK7 對路竹而言是最重要兩站，有信心日後路竹將更加發展快速與方便。

▲針對市民對運動需求提升，高雄市從沒有一座運動中心，到兩年內拚出了13座，更超前部署擇定路竹高中體育館及周邊腹地，作為第14座運動中心，預計投入經費1.8億元。（圖／高市府提供）

副市長林欽榮表示，市府整合相關局處啟動都市計畫通檢，配合未來捷運延伸線規劃 RK6 站、 RK7 站聯開計畫，並結合科學園區關聯產業，規畫 167 公頃路竹產業園區，引進半導體相關產業及高階製造、智慧機械、精準健康等產業進駐。此外還有包括新設住商區、托嬰托老全齡照顧、水利整治、特色公園興建、道路交通等建構岡山路竹優質生活圈的配套措施，讓在地建設發展再升級。

▲路竹高中是高雄體育強校，陳其邁與立委邱志偉也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳，象徵路竹發展蓄勢待發。（圖／高市府提供）

陳其邁指出，市民對運動需求提升，高雄市從沒有一座運動中心，到兩年內拚出了 13 座，更超前部署擇定路竹高中體育館及周邊腹地，作為第 14 座運動中心，預計投入經費 1.8 億元。路竹高中是高雄體育強校，陳其邁與立委邱志偉也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳，象徵路竹發展蓄勢待發。

運發局長侯尊堯表示，運動發展局規畫運動中心依據行政區人口數及密度、交通易達性、基地土地條件、市場需求、市府財源等條件，進行綜整評估，同時秉持「一座一特色」原則，希望達到全民運動兼顧區域均衡的效果。路竹運動中心分為一館、二館，初步規畫綜合球場、健身重訓、拳擊專業訓練及韻律有氧教室、游泳池、銀髮體適能、瑜珈等多項運動空間，是路竹居民優質平價運動的好選擇。