視察路竹運動中心　陳其邁：路竹未來4至5年將脫胎換骨

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副市長林欽榮表示，市府整合相關局處啟動都市計畫通檢，配合未來捷運延伸線規劃RK6站、RK7站聯開計畫，並結合科學園區關聯產業，規畫167公頃路竹產業園區，引進半導體相關產業及高階製造、智慧機械、精準健康等產業進駐。此外還有包括新設住商區、托嬰托老全齡照顧、水利整治、特色公園興建、道路交通等建構岡山路竹優質生活圈的配套措施，讓在地建設發展再升級。
陳其邁指出，市民對運動需求提升，高雄市從沒有一座運動中心，到兩年內拚出了13座，更超前部署擇定路竹高中體育館及周邊腹地，作為第14座運動中心，預計投入經費1.8億元。路竹高中是高雄體育強校，陳其邁與立委邱志偉也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳，象徵路竹發展蓄勢待發。
運發局長侯尊堯表示，運動發展局規畫運動中心依據行政區人口數及密度、交通易達性、基地土地條件、市場需求、市府財源等條件，進行綜整評估，同時秉持「一座一特色」原則，希望達到全民運動兼顧區域均衡的效果。路竹運動中心分為一館、二館，初步規畫綜合球場、健身重訓、拳擊專業訓練及韻律有氧教室、游泳池、銀髮體適能、瑜珈等多項運動空間，是路竹居民優質平價運動的好選擇。
除體健設施、軌道建設陸續進行外，陳其邁認為路竹與鄰近地區，包括阿蓮、路竹、湖內、茄萣等區橫向交通也必須做好，市府會和邱志偉委員，中央地方齊心盡快建設橫向道路串連區域路網。接著他細數路竹各項政績，包括近2年內公幼增開7班，以及正在籌備或興建中的托育家園及準公共化幼兒園，希望提供民眾平價的教保服務，幼小照顧和日照社區關懷據點增加6處，相信在公共設施、產業進駐、交通建設、社會福利逐一到位後，期盼能滿足路竹地區的生活、生產、生態，與里長共同將老幼鄉親照顧妥適。