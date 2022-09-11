慈濟揭「買疫苗遭看衰」 蔣萬安：政府阻撓、陳時中攬功
去年新冠肺炎疫情在台灣流行期間，慈濟、台積電、鴻海等共同捐贈台灣1500萬劑BNT疫苗，為台灣人民解決「沒疫苗可打」的窘境。而近日疫苗採購推手、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文首度透露，當初要採購疫苗時，接獲不少來自政界、工商業界等大老的電話，勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，引發社會各界議論。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安把砲口對準時任防疫指揮官、民進黨參選人陳時中，直指整個過程當中政府百般阻撓，陳時中又要攬功。
蔣萬安今（11）日受訪指出，慈濟公開出來講，還原當時採購疫苗的過程，「政府百般阻撓轉而當高端的推銷員，其實都造成民眾當時苦等疫苗，等不到的困境。」蔣萬安直言，在這個過程當中，民間團體都可以公開採購的價格、相關期程，為什麼陳時中做不到？現在新的次世代疫苗台灣也都買不到？
蔣萬安強調，整個過程當中政府百般阻撓，但陳時中又要出來攬功，民間買到又要搶著去機場接機、接疫苗，其實民眾都非常的反感。「所以慈濟很願意站出來，還原當時整個過程其實就非常清楚。」
蔣萬安呼籲，陳時中應該好好的跟民眾說明清楚，「再怎麼硬拗、再怎麼用謊言，其實都無法掩蓋事實的真相。」
※【NOWnews 今日新聞
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