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高雄登革熱擴大採檢！再揪4本土病例　均無國內外旅遊史

▲高雄市登革熱確診再增4例。（示意圖／取自Pixabay）
▲高雄市登革熱確診再增4例。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心／綜合報導

2022-09-11 16:15:34

疾病管制署今（11）日公布國內新增4例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，4名個案均因居住地鄰近今年9月10日公布個案(案2、案3)，於9月9日、9月10日接受擴大採檢後確診。

疾管署表示，4名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行室內外噴藥化學防治與孳清，及擴大疫調採檢、醫療院所訪視等等工作，並加強醫療院所通報警覺。截至目前已擴大採檢806人，其中6人PCR陽性(為昨日與今日公布個案)、784人陰性，其餘檢驗中。

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▲ 0911-防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家戶內外環境及可接水容器是否有孑孓或蚊卵。（圖／疾管署）
▲ 0911-防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家戶內外環境及可接水容器是否有孑孓或蚊卵。（圖／疾管署）


疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計9例登革熱本土病例，分別為高雄市7例及台中市2例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南(18例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，受颱風接近影響，國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。（編輯：林莞茜）

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