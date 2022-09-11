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台鐵出包大誤點！今恢復正常行車　王國材致歉

▲對於中秋節連假期間受到台鐵號誌故障影響的民眾，王國材再度表達歉意。（圖／交通部路政司提供）
▲對於中秋節連假期間受到台鐵號誌故障影響的民眾，王國材再度表達歉意。（圖／交通部路政司提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-11 16:21:43

台鐵花壇至員林號誌故障4天，造成中秋連假期間列車誤點，經由台鐵局抽換號誌電纜，換用遮蔽係數良好的電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，今（11）日起號誌大致恢復正常行車。交通部長王國材對於造成民眾搭乘不便及行程受到影響，再度表達歉意，並要求台鐵局務必落實設備維修更新。

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花壇至員林間號誌於8日起接連故障，主因為計軸器無法偵測到列車訊息，系統自動顯示紅燈，三個平交道柵欄無法升起，影響列車通行，由於正值中秋連假疏運期間，王國材指示台鐵局務必盡快搶修，交通部次長胡湘麟、台鐵局局長杜微也進駐現場指揮修護。

經由台鐵局派員更新纜線、接地線及計軸器等零件後，號誌運作仍不穩定，檢修期間發現有不明的雜散電流干擾計軸器，經系統廠商西門子技師、高科大專家及臺鐵技術人員，在號誌故障約6公里範圍內，逐一清查。

昨（10）日上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時，迴流電流造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

台鐵局趕緊抽換這一區段號誌電纜換用遮蔽係數良好的 28P 電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護， 今日凌晨2時30分完成相關工程，4時22分完成試車。

今日第一班車5時09分起號誌逐漸恢復正常行車，另經中華電信、電偵大隊協助查測，影響計軸器的突破為低頻突波，非電信頻段干擾。經台鐵局於系統加裝電容器將低頻突波濾除，已將問題解決，但干擾源仍待找出，初步判斷應為的電力系統異常洩漏低頻波，在不影響營運下，由台鐵局持續檢測，徹底改善。

對於中秋節連假期間受到影響的民眾，王國材除了再度表達歉意，並已要求台鐵局貫徹維修保養與設備更新，務必加強檢修，不可再發生類似狀況。

台鐵號誌連3天故障修復完成　今首班車正常行車

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