高雄登革熱今增4例　陳其邁：主動通報每案獎勵金2500元

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衛生局表示，新增4例確診個案，為已知3例社區群聚個案居住地比鄰，為既定警戒範圍內，上週已完成社區防治工作；今仍對社區環境執行三合一防治，共發現52處積水孳生病媒蚊，並持續噴藥滅蚊。
衛生局指出，新增4名確診個案為社區擴大疫調對象，分別為2名9歲男童、42歲女性，3人在9月6日至9日出現症狀，目前已緩解，另77歲男性，無症狀，經檢驗確認均為登革熱第一型病毒，經流行病學綜合研判，為同一波社區群聚感染。
衛生局也分析指出，當地病媒蚊密度為布氏指數1至2級，高風險場域除家戶中存（積）水容器如花器、桶缸盆甕外，空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段等亦為社區防治重點。
衛生局也說，區級指揮中心集結市府團隊定於明天針對前鎮區警戒範圍13里發動「社區大掃蕩」環境整頓工作，結合當地社區動員全面針對各里列管高風險場域執行登革熱防治工作。
市長陳其邁強調，目前時序正處於登革熱疫情好發期，鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高市府每案皆發給獎勵金2500元。高雄市共計480家合約醫療院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，也提醒臨床醫師落實TOCC，縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）及早診斷。
衛生局也指出，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升，如登革熱流行地區旅客進入社區，約5-7天潛伏期，之後於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，將可散播登革熱病毒。
衛生局也呼籲民眾提高警覺若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀、應儘速就醫。另病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，提醒市民朋友應每週落實居家環境「巡倒清刷」，有效降低疫情風險。