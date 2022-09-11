劉書宏住林森北「戴金項鍊上街」 被警察攔截後下場曝光
節目《小明星大跟班》13日晚間10點播出「法律之前人人平等，律師生涯最強代表作」，談及律師伸張正義，協助警方逮捕真兇，當集來賓劉書宏對這話題超有感，因為他在新戲《台灣X檔案》中，正是飾演為正義衝鋒陷陣的警察，至於生活中是否曾求助過警察，劉書宏倒是想起一件被誤會的趣事，「以前我們家住林森北路，那時媽媽買一條金項鍊給我，我以前衣服又都穿得比較緊身，有一次走在路上，就有2個警察叫我把身份證拿出來。」還好最後警察看了身分證後，就讓他離開。
談及拍戲，劉書宏坦言：「生平以來第一次這麼辛苦，但並不是拍戲辛苦，而是說我不知道警察會這麼辛苦和危險！」更深刻體會到一件事，「特搜隊出動跟壞人對峙時，對方可能是拿棍棒或刀，人在沒有防備之下，要如何去處理那樣的事情？我們雖然是拍戲，但當下連棍子要過來都會怕，所以在現實生活中，可以想像警察隨機應變的危機處理能力太重要了。」
上個月在台南發生的襲警事件，劉書宏也深表沉痛，他自己也有一句台詞說著:「歹徒持槍對著我們，為什麼我們不能開槍？」反映出警察執法的難處，而他自己身邊也有一些警察朋友，但很少聽到對方分享工作的危險性有多高，他猜想或許是不想讓家人擔心。