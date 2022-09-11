駁「地下」部長下指導棋　陳時中趣回：我還站在這裡

衛福部日前宣布限縮清冠一號公費對象引發民怨，讓疫情指揮官王必勝隔日緊急開會，放寬適用範圍滅火，對此國民黨抨擊陳時中是地下部長；民進黨台北市長參選人陳時中今（11）日下午受訪重申，自己已經離開衛福部，不會也不能去干擾或干涉醫療政策；而致詞時特別向支持者說明這件事，更打趣說自己絕對不是地下部長，「我還在站在這裡」。
衛福部日起宣布限縮清冠一號公費對象引發民怨，隔日火速調整政策放寬適用範圍，外傳是陳時中漏夜要求王必勝更改政策；陳時中下午出席中醫師後援會成立大會，受訪時被問及此事，他重申，自己已經離開衛福部，不會也不能去干擾或干涉衛福部醫療政策，與相關同仁的談話也不會直接影響任何政策。
陳時中強調，對於人民健康的關懷是不變的，想法也是一致的，自己在衛福部5年多來，跟同仁的溝通大家都明白，對人民的健康是放在第一位的思考，沒有跟王必勝聊到清冠一號，話題都是圍繞所有醫療政策應該以人為本。
媒體追問近期是否與王必勝見面，陳時中稱已經很久了吧，另澄清說沒有所謂單一的政策、個別的政策，跟部裡面的同仁來做談論」。
陳時中致詞時也特別向支持者說明，稱自己哪有這個膽做地下部長，更打趣說「我還在站在這裡，不是地下部長」，但是身為一個國民，當然有資格向衛福部溝通事情，但不能也不會指導衛福部做任何事情。