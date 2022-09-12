大元頂樓烤肉「群體開趴玩過頭」 鄰居爆氣報警：太吵了
《門當互懟愛上你》主演大元（林艾璇）、連晨翔、楊子儀、黃甄妮、樊仲哲及陳子玄、喬子齊昨（10）日特別前往埔心牧場參加「月光BBQ派對」，和現場數千名大小粉絲與觀眾一起烤肉，大元以前中秋幾乎都和粉絲一起在工作中度過，很少自己單獨過中秋，她笑說：「任何節日應該都不屬於我。」但印象最深的是有次機會難得，大家約在朋友家頂樓玩，結果玩太high，竟然被樓下鄰居報警說太吵。
連晨翔自認是烤肉高手，以前比較不懂烤肉等級，就去大賣場買一堆，有次好友神經太大條，把比較高檔的肉放到最後烤，大家也都很期待，但因肉放久會出血水，朋友去倒血水時，把肉跟大蛤一起倒掉，讓大家快氣死。
素食者楊子儀已經5年不吃肉了，所以近年從無烤肉活動，有時接近烤肉區都覺得肉味太重，但素肉群組都有約另類的烤肉，因為近年有很多新豬肉等素食食材誕生，也讓他再度體驗烤肉樂趣，且他平時為了練肌肉，只好狂補其他蛋白質來源，像豆類製品，巧的是從小與家人一起吃素的樊仲哲，吃素時間竟然比楊子儀還長。
而陳子玄這次中秋節將兒子交與家人照顧，自己以歌手身分參加中秋活動，一連演唱3首歌，她說為了工作今年沒烤肉，特別先買了蛋糕、烏克麗麗給兒子恩恩當禮物，問她兒子可知道中秋節是甚麼日子？她笑說：「就是吃月餅的節日。」而喬子齊是歌唱比賽出身，一開口國、台、英語歌曲都來，驚豔全場觀眾。