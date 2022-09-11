監院調查恩恩案 林佳龍：防疫指揮官侯友宜應出面說清楚
民進黨新北市長候選人林佳龍今（11）日出席兩場活動都被媒體追問監察院調查恩恩案事件，林佳龍受訪時皆強調，新北市長侯友宜是新北市防疫最高指揮官，是做最後決定的負責人，甚至恩恩的去世，也是由他代為宣布，面對監察院的調查，侯市長應出面說清楚，而不是推給下屬，說一切都是按照程序，直言恩恩案爭議到今天演變成一個失控的局面，侯市長是無法推卸責任的。
林佳龍下午在競選辦公室與新住民姊妹中秋聚會，受訪時指出，侯市長面對恩恩案說法都變來變去，之前說「感同身受」，就讓恩恩案的家人無法接受，憑什麼感同身受？又不是受害者家屬，這說法是很廉價也有點侵犯到受害人家屬的心情，現在又說是「尊重別人的感受」，這都是沒有溫度、沒有同理心，既然申請國賠案在侯市府主政下不成立，恩恩爸提起司法訴訟，監察院也在調查，就是希望讓真相能夠呈現。
林佳龍進一步指出，對於恩恩案的家人而言，要的只是釐清真相，不要再有人成為下一個恩恩，能夠檢討制度、進行改革，這是讓自己很敬佩的；小市民面對政府機器的操縱資訊跟聲量不對稱、不透明，堅持只是要找出真相，要告慰在天之靈，如果有血有肉的人都應該去儘量讓訴求能夠得到實現，所以承諾當選新北市長後一定公布所有真相，還會成立公正調查小組，只有程序公正、資料公開，讓社會從這樣災難的事件走出來，對於受害者能有同理心，避免再有人受害。
侯友宜則是稍早在出席「2022亞洲電子競技公開賽」《英雄聯盟》總冠軍賽活動時受訪表示，尊重家屬的心情，對於恩恩家人舉家搬到新竹，也是給予尊重，目前監院並沒有發表整個調查的報告，而所有相關資料都已經報給中央流行疫情指揮中心，也報給法院，監察院部分市府也都配合在調查中。