鳳飛飛名曲《阿里郎》去韓國別唱？原版歌詞背後竟藏恨意
台灣許多國人喜愛韓國文化，從時下年輕人熱愛的「KPOP」流行文化。其中不少台灣歌曲也是從韓文歌改編而來，像是再次被「甜心教主」王心凌唱紅的《愛你》、天后蔡依林的《單身公害》，到已逝傳奇歌星鳳飛飛的《阿里郎》，原版都是韓文歌曲。不過其中你知道嗎？鳳飛飛的《阿里郎》去韓國可不能亂唱！原來歌詞中寫的是一位「負心漢」的故事，真相讓網友大吃一驚。
近日隨著韓國國境政策鬆綁，不少國人紛紛期待起久違的韓國行，許多人也陸續關注起韓國大小事，其中「駐韓國台北代表部」臉書小編日前聊到「台韓差異」冷知識，讓網友全大吃一驚！原來由韓文民謠《阿里郎》改編的中文版，由台灣人熟知的傳奇歌星鳳飛飛演唱，歌詞中浪漫寫到：「阿里郎，阿里郎，阿拉里呦，我愛我的阿里郎，多麼美麗。青山又綠水，永遠陪著你，從來不會，和你分離。」是許多人心中的經典歌曲。
不過臉書小編提醒大家：「請注意！阿里郎其實是一首充滿「恨」(한)的歌。」為甚麼這麼說呢？原來原版歌詞寫的是：「阿里郎，阿里郎，阿拉里呦，我的阿里郎，越過了山丘呦。狠心把我丟下，而離去的你，走不到十里路，腳就會生病。」整首歌其實是在寫一位負心漢的故事！貼文一出讓眾網友恍然大悟，「細思極恐，這也太狠」、「真的長知識了」、「原來阿里郎是一首負心漢的歌」、「感覺上這是可以作為博士論文的題目」。另外也有熟知韓國文化的網友跳出解釋：「韓國人滿常唱這首歌的~~聽說韓國人的《한》很多~~」、「“恨”是構成韓國文化的重要元素」，讓大票網友直呼學到一課，哭笑不得喊：「之後去韓國還是不要唱好了…。」