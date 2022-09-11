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睽違2年半終於同框！威廉邀哈利夫婦　與凱特現身溫莎堡

▲女王伊莉莎白二世過世後，威廉王子、凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根睽違兩年半首度同框出席活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲女王伊莉莎白二世過世後，威廉王子、凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根睽違兩年半首度同框出席活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-11 17:54:53

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，皇室成員們紛紛趕赴白金漢宮與溫莎堡（Windsor Castle），其中現任國王查爾斯三世膝下兩對夫婦也終於打破自2020年3月以來不曾合體出席的心結，終於首度在公開場合同框合影，外界認為這是兩名兄弟有意重修舊好的徵兆，但也有人評論這不過是皇室成員們為了表現團結而演出來的一齣戲。

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威廉王子（Prince William）升格為威爾斯親王（Prince of Wales）後與妻子凱特 （Kate Middleton）邀請弟弟哈利王子（Prince Harry）和弟媳梅根（Meghan Markle）一同現身溫莎堡向民眾致意，這四人身穿黑色服裝於當地時間10日傍晚一起在溫莎散步、與民眾近距離互動，還在民眾送上的鮮花處停留並悼念女王；過去被認為超高人氣的「皇室F4」由威廉凱特、哈利梅根兩對夫妻組成，然而從2020年3月以來四人就不曾在公開場合合體過，背後原因也令人議論紛紛。

▲英國威廉王子和凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根齊聚溫莎城堡外觀看民眾為已故女王伊莉莎白二世獻上的鮮花。（圖／美聯社／達志影像）
▲這兩對新一代夫婦組成的「皇室F4」曾是女王期盼帶領王室迎接新氣象的組合。（圖／美聯社／達志影像）
自從哈利和梅根「脫離皇室」移居美國後，與王室成員的互動就備受關注。曾經威廉王子和哈利王子親密的兄弟情，在母親黛安娜王妃（Princess Diana ）於1997年車禍去世後就逐漸淡去，哈利與梅根結婚後更屢傳不合；近年來不少傳聞指出威廉不滿梅根霸凌皇室員工，曾痛批她是「該死的女人」，而2021年菲利浦親王（Prince Philip）葬禮時，威廉和哈利這對兄弟私下更吵得不可開交。

此外，哈利與梅根也因為接受知名脫口秀主持人歐普拉訪談，在節目中若有似無指出兩人深受王室成員霸凌與施壓，梅根更不經意指出王室成員對其「膚色」有意見等暗示種族歧視言論，導致王室聲譽受損，每每在重要場合如女王在位70年的白金禧上，四人的座位安排、是否出席和一舉一動皆被外界放大解讀詮釋。

▲英國威廉王子和凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根齊聚溫莎城堡外觀看民眾為已故女王伊莉莎白二世獻上的鮮花。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國威廉王子和凱特王妃，以及哈利王子和夫人梅根齊聚溫莎城堡外觀看民眾為已故女王伊莉莎白二世獻上的鮮花。（圖／美聯社／達志影像）
如今女王逝世後，這兩對夫婦意外的睽違2年多公開合體，英國民眾也將此解讀為2對夫婦和解的希望，根據王室消息人士表示，在這個艱困的時刻，新一代王室成員聯袂出席是重要的「團結展示」，代表所有王室成員都會齊心支持國王，有英國民眾也告訴媒體，看到四人同框的畫面感受到王室強烈的團結感，但也有民眾發現四人雖然聚首出席活動，但彼此態度相當冷淡有禮，仍未表現出熱絡互動。

而期盼這兩對夫婦冰釋前嫌、打破不合傳聞的似乎不只英國民眾，就連繼位為英國新王的父親「查爾斯三世」彷彿也有意重新接納離開皇室的次子哈利，在首度對全國公開演說時，查爾斯國王便期許王儲威廉與凱特王妃能帶領全國對話，同時也少見地點名哈利與梅根表達他的愛。
 

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