睽違2年半終於同框！威廉邀哈利夫婦　與凱特現身溫莎堡

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自從哈利和梅根「脫離皇室」移居美國後，與王室成員的互動就備受關注。曾經威廉王子和哈利王子親密的兄弟情，在母親黛安娜王妃（Princess Diana ）於1997年車禍去世後就逐漸淡去，哈利與梅根結婚後更屢傳不合；近年來不少傳聞指出威廉不滿梅根霸凌皇室員工，曾痛批她是「該死的女人」，而2021年菲利浦親王（Prince Philip）葬禮時，威廉和哈利這對兄弟私下更吵得不可開交。
此外，哈利與梅根也因為接受知名脫口秀主持人歐普拉訪談，在節目中若有似無指出兩人深受王室成員霸凌與施壓，梅根更不經意指出王室成員對其「膚色」有意見等暗示種族歧視言論，導致王室聲譽受損，每每在重要場合如女王在位70年的白金禧上，四人的座位安排、是否出席和一舉一動皆被外界放大解讀詮釋。
如今女王逝世後，這兩對夫婦意外的睽違2年多公開合體，英國民眾也將此解讀為2對夫婦和解的希望，根據王室消息人士表示，在這個艱困的時刻，新一代王室成員聯袂出席是重要的「團結展示」，代表所有王室成員都會齊心支持國王，有英國民眾也告訴媒體，看到四人同框的畫面感受到王室強烈的團結感，但也有民眾發現四人雖然聚首出席活動，但彼此態度相當冷淡有禮，仍未表現出熱絡互動。
而期盼這兩對夫婦冰釋前嫌、打破不合傳聞的似乎不只英國民眾，就連繼位為英國新王的父親「查爾斯三世」彷彿也有意重新接納離開皇室的次子哈利，在首度對全國公開演說時，查爾斯國王便期許王儲威廉與凱特王妃能帶領全國對話，同時也少見地點名哈利與梅根表達他的愛。