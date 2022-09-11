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柯文哲為苗栗黨籍議員站台　謝福弘、鍾東錦皆現身支持

▲台灣民眾黨主席柯文哲11日前往苗栗參與黨籍議員服務處的揭牌儀式，而國民黨籍苗栗縣長參選人謝福弘（右一）以及無黨籍參選人鍾東錦（左二）也都現身參與儀式。（圖／讀者提供）
▲台灣民眾黨主席柯文哲11日前往苗栗參與黨籍議員服務處的揭牌儀式，而國民黨籍苗栗縣長參選人謝福弘（右一）以及無黨籍參選人鍾東錦（左二）也都現身參與儀式。（圖／讀者提供）

記者丁上程／綜合報導

2022-09-11 18:19:33

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（11）日上午南下到苗栗，為同黨苗栗縣議員參選人楊喬安服務處成立站台造勢。而在民眾黨未推出苗栗縣長參選人的情況下，國民黨參選人謝福弘以及遭到開除國民黨籍的無黨籍參選人鍾東錦，也都現身支持，兩人爭取柯文哲支持的味道相當濃厚。而柯文哲受訪時也不排除合作的可能，指出與人為善，如果有來爭取支持，就可以談一談看有沒有合拍，如果可以就幫忙一下。

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柯文哲今日上午以黨主席的身份，出席民眾黨議員參選人楊喬安服務處的揭牌典禮。而兩名苗栗縣長參選人謝福弘以及鍾東錦，也不約而同前往典禮，爭取「藍白合」的意味相當濃厚。其中鍾東錦日前前往選委會領表時，也曾遇到柯文哲父母並當場高喊「藍白合」。

謝福弘則在接受媒體訪問時表示，柯文哲治理台北市的經驗可以借鏡，特別是尊重專業並且理性施政的精神，加上8年來堅守財政紀律，為台北市大大降低負債，是非常值得學習借鑑的。因此他接到民眾苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥的邀請，專程向柯柯文哲請益。

對此柯文哲今日上午受訪時指出，自己的行程都是公開的，再說民眾黨規模相對較小，沒辦法在各縣市提出首長參選人，其中苗栗縣也沒提出縣長參選人，如果有哪個黨派的參選人要來爭取支持，當然就是與人為善，每個人都可以談一談，「但對於沒來爭取支持的，我總不可能說熱臉去貼人家冷屁股。」

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