挨批雙子星留爛尾　柯文哲：有些人就是故意要黑我

台灣民眾黨主席柯文哲在中秋連假最後一天，展開10幾小時的鐵人輔選行程，下午及晚上來到台中市，對於綠營有關台北雙子星的批評，他說不懂批評者是哪門子邏輯，無奈回答：「政治上要罵你就是要罵你，要黑你就是要黑你啦！」民眾黨在台中提名11位市議員候選人，市黨部信心十足的說，至少能當選3席成立黨團。
柯文哲今（11）日下午到中西區候選人許瑞宏的競選辦公室加油打氣，晚上參加大烏龍區候選人魏嘉慶的客廳會。在許瑞宏總部，有媒體問到台北雙子星被批評留爛攤子給下一任市長，柯文哲表示不懂批評者「哪門子的邏輯」，並說「為什麼我們覺得對的事情，別人反而認為不對？政治上沒有邏輯可言，要罵你就是要罵你，要黑你就是要黑你啦！」
媒體再問台中市選情，柯文哲保守的說，這是台灣民眾黨第一次進軍全國性地方選舉，「我們很認真的找出最適合的候選人，但凡事起頭難，第一次選舉總是比較辛苦。」他並提醒候選人們：「台灣民意流動相當快，距離投票還有70幾天，不管空戰、媒體戰怎麼打，最終要落實到去握每一雙手，這是我從政這麼多年的經驗，就是要真正的被看到、握到每雙手。」
台中市黨部主委郭達鴻則補充，近來立委蔡碧如頻頻到台中輔選，柯文哲下星期也會繼續南下，民眾黨至少會在台中當選3席以上，達到在市議會成立黨團的最低門檻。
一行人隨後從許瑞宏競辦出發，徒步走向200公尺外的台中文創聚落審計新村， 柯文哲和蔡碧如各牽著一隻寵物犬當起「一日遛狗人」，沿路聽取許瑞宏的寵物政見。但柯文哲牽的中型狗太興奮，一直往前衝，被拉著走的他喔喔喔的叫了三聲，忍不住笑說「這是狗在遛人吧」！