沖繩知事選舉　反美軍基地現任知事玉城鄧尼連任

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附近海域的局勢日益緊張，令沖繩人愈來愈感到憂心，因為比起東京，沖繩距離台灣更近。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前訪問台灣後，中國演習時發射5枚飛彈落入了沖繩附近海域、日本的專屬經濟區內。
沖繩縣知事選舉攸關日本安全保障政策，因此備受關注。由於日本境內高達7成的美軍設施位於沖繩縣，因此駐日美軍基地問題往往會成為沖繩縣知事選戰中的一大焦點。
儘管日本首相岸田文雄所屬的自民黨呼籲增加國防預算以對抗中國，但反對基地遷移的沖繩知事玉城鄧尼在今天的選舉中成功連任，擊敗自民黨支持、主張美軍基地遷移的佐喜真淳。
日美兩國政府從1996年達成歸還普天間基地協議以來，有關基地遷移的爭議將沖繩民意一分為二。
普天間基地是美軍陸戰隊航空部隊的主要基地，部署了直升機與MV-22魚鷹運輸機，除扮演對中國等國嚇阻力的角色外，也作為發生事態時將部隊投射到前線的重要據點。
不過，普天間基地位於沖繩市區，長期帶來事故危險及噪音問題，讓基地遷建成為首要之務。
然而，先前民調顯示，55%沖繩選民反對美軍基地遷移。
玉城鄧尼在選前主張，不能讓美軍在名護市邊野古地區建設新基地，且為了早日解除美軍普天間基地的危險性，一定要實現關閉及歸還。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110911