梅花颱風為何長不大？氣象局揭兩大關鍵：護國神山又幫忙
中颱「梅花」今明兩天（9/12~9/13）將從台灣東部近海慢慢北上，由南往北路徑與第11號颱風軒嵐諾相當類似，但軒蘭諾颱風不只是二度成為強烈颱風，北上過程中暴風半徑擴大到300公里，反觀梅花颱風強度始終追持在中颱左右，且暴風半徑僅僅只有150公里，只有軒蘭諾颱風的一半，為何會形成截然不同的情況？中央氣象局點出「兩大關鍵」，首先是梅花颱風北上過程距離台灣陸地比較近，颱風東側的外圍環流通過台灣陸地後受到限制，甚至逆時針旋轉的環流在通過中央山脈後產生下沉氣流，都間接抑制了梅花颱風的發展；另一方面，目前台灣周邊的海溫，相較於前段時間相對偏低一些，也限制了梅花颱風增強的空間，讓台灣陸地又閃過颱風的重大威脅！
氣象局指出，先前軒嵐諾颱風北上過程中，由於颱風中心距離台灣超過300公里，雖然暴風半徑擴大後暴風圈有輕觸陸地，不過整體來說，主要的環流結構幾乎都沒有受到地形影響破壞，加上海水溫度條件配合、垂直風切小，因此強度可以一直維持在高檔。也正因為強度很強，光是外圍環流及雲系，就為台灣陸地帶來不小的風雨。
而這次梅花颱風則略有不同，北上過程中路徑逐漸往西偏移，颱風中心位置比較靠近台灣陸地北上，颱風東側環流容易受到地形影響，不能夠完整對稱的轉起來，加上逆時針環流通過山脈後產生一些下沉氣流，間接也限制了颱風的發展，導致整體環流結構並不如軒嵐諾這麼紮實；加上近期海溫稍微偏低，暴風圈就不像軒嵐諾長得又快又大。換句話說，「台灣的護國神山間接又摧毀了一個颱風！」
不過氣象局還是提醒，雖然梅花颱風強度不如軒嵐諾，但畢竟今明兩天接近台灣的過程，強度大致還是會維持在中颱等級，偶有比較強的螺旋雨帶掃入陸地，配合地形效應就可能會有顯著而持續的雨勢，例如昨（11）日在新北市烏來，不到一天就下了超過300毫米的驚人雨量，民眾千萬不可大意。