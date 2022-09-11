慈濟買BNT遭阻？行政院：購買捐贈過程均全力協助

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅秉成說明，鴻海永齡基金會與台積電分別在去年6月1日、10日欲購買BNT疫苗捐贈政府，院長蘇貞昌立即指示召集專案小組，積極與2捐贈單位合作協力完成此項疫苗採購及捐贈事宜，並於同月18日宣布進行專案的疫苗採購安排，授權同意台積電及鴻海永齡基金會各購買500萬劑BNT德國原廠疫苗贈與政府。
羅秉成指出，慈濟基金會也於同月23日始表示也有採購及捐贈之意，在提出正式申請後，旋由時任指揮中心副指揮官陳宗彥協助處理，指揮中心並於同月28日邀請慈濟基金會的執行長顏博文到指揮中心交換意見，於同年7月1日公開表示慈濟基金會可循台積電與鴻海永齡基金會等2單位先行建立之模式與架構辦理，之後專案小組決定3捐贈單位分別採購之疫苗併同作業，以縮短交貨時程，以上過程多次於行政院記者會即時對外說明，事實俱在，相關報導未加求證，易滋誤會。
羅秉成說，當時3捐贈單位均知若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠之免責承諾，不可能完成此項任務。為求最短時間達成目標，專案小組夜以繼日，密集召開專案會議，排除萬難，公私協力完成任務，實無所謂政府官員加以阻擋，相關報導與事實不符。
羅秉成表示，首批抵台BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱宣傳布條，因違反契約規範，故由買方台積電於同年9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅，相關報導俱在，更無所謂「當時慈濟人先進貨艙拆布條，我方政府始願意簽收」一事。
羅秉成強調，疫苗是要打在人體身上的藥物，確保疫苗的安全性及合法性是政府的責任，政府不會阻礙任何人購買合法的疫苗捐贈政府統籌運用，但所有covid-19疫苗都是要先取得政府的緊急授權，而且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出了問題，是或打在人身上出了問題，最終都還是要政府出來負責和照顧。
最後羅秉成指出，政府一再衷心感謝三捐贈單位的義行善舉，而且在各方合作下，全部的捐贈疫苗最終也都順利執行完成。期待外界應本於事實評論，勿以錯誤訊息誤導民眾。