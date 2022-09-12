四大超商開工優惠！拿鐵買2送2　特大杯美式33元只有兩天

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「秋饗食光」活動進入最後倒數兩天，APP行動隨時取現有CITY系列指定飲品組合價666元，其中以特大杯美式20杯666元、大杯拿鐵18杯666元最划算，特大杯美式約5.6折、平均一杯33元，大杯拿鐵約6.7折，平均只要37元。
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折。（單杯原價60元、平均特價33元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折（單杯原價55元、平均特價37元）
📍精品拿鐵12杯666元，約6.2折。（單杯原價90元、平均特價56元）
📍大杯脆酷摩卡14杯666元，約7.3折（單杯原價65元、平均特價48元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折（單杯原價60元、平均特價42元）
📍特大杯純奶茶／四季春純奶青任選20杯666元，約6.7折（單杯原價50元、平均特價33元）
🟡全家
📍優惠1：Let’ s Café推出全品項第二杯七折，使用全盈+PAY買「再睡5分鐘」聯名現調奶蓋飲品7.9折，例如大冰棉被拿鐵原價75元，7.9折是60元，比一般大冰拿55元多花5元，就能爽喝「再睡5分鐘」招牌奶蓋。
📍優惠2：私品茶「唐寧果漾伯爵」、「小輕新檸檬飲」特價49元，私品茶全系列皆享全品項第二杯七折。
📍優惠3：東方美人茶霜淇淋強勢回歸，搭配限量心型脆皮甜筒，即日起至10月4日特價45元，買霜淇淋就送一顆親親香皂，送完為止。
🟡萊爾富
濃度增加33%的Hi Café特濃系列咖啡廣受好評，9月20日前推出49元開工限定優惠價，包括大杯特濃拿鐵咖啡（65元）、大杯特濃美式咖啡（55元）都同享特價49元。Hi Café茶飲全品項則是第二杯7折，若價格不同則以兩杯8.5折計算，像是店內人氣的冰抹茶拿鐵、冰鴛鴦奶茶皆享折價優惠。
🟡OK超商
9月12日開工日當天限定，全台850間門市祭出OKCAFE大杯美式、拿鐵同品項買2送2。OKCAFE風味飲與茶系列OLAND聯名品項：西西里咖啡／西西里氣泡咖啡／鳳梨冰茶／鳳梨蘋果果粒茶任選第二杯半價。