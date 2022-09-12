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籃壇放大鏡／SBL永續經營　明年確定有第五隊

▲籃協秘書長李雲翔。（圖／籃協提供）
▲籃協秘書長李雲翔。（圖／籃協提供）

記者廖聿偉/專題報導

2022-09-12 05:21:172022-09-12 05:34:22

國內老牌籃球聯盟SBL邁入第20季，但近年關注度持續下探，加上兩職籃聯盟成立，只能在夾縫中求生存，下季更只剩下4隊，隊伍數寫下史上新低，但籃協仍強調，「SBL不會倒，也絕非農場，下一個球季已確定有第5隊，目標朝6隊前進。」

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現任籃協祕書長李雲翔過去也曾是籃球國手，也經歷過早期職籃CBA時期，談到現今籃壇蓬勃發展的年代，他說，「以個人的立場而論，很開心球員有好的舞台，更多能證明自己的機會。過去SBL曾有一年選秀會各隊加總只選了3名球員，籃球路太狹窄，也浪費了許多人才。」

今夏共有119人報名三聯盟選秀，扣掉重複獲選的球員，實際上只有31人上榜。李雲翔認為，「以協會的立場而言，我們必須確保大環境能穩定發展，每年畢業的球員眾多，等各隊人才逐漸飽和，需求度必定會下降。可預期明年PLG和T1的選秀會，上榜人數將再下滑。」

李雲翔說，「籃協的工作就是要培養本土潛力球員，但並非農場，就像很多合庫的球員不打職棒，選擇穩定的環境，但這批球員仍是國家隊的主力。」

談到今年度的選秀亂象，李雲翔認為，「中華職棒不用受限於棒協，但籃球不同，根據FIBA規定，無論是職籃聯盟、球隊、球員，甚至是外援，都必須要註冊在FIBA底下，因此籃協才會公布選秀指引，盼各聯盟能公平競爭，避免惡性挖角。」

談到SBL的未來，李雲翔再度重申永續經營的決心，「球員的生涯有限，部分球員在職籃受到洋將壓縮，可能缺乏上場時間，長期坐板凳之後被釋出，職業生涯可能就無法延續，因此SBL就是最佳的舞台。」

李雲翔說，「未來會推動經紀人認證制度，才能避免經紀人專業能力不足，四處哄抬價格的亂象。同時也希望比照日本，設立回饋金制度，不然球隊投入許多資源，培育出優秀選手，確立刻被挖角，導致母隊血本無歸，這樣並不公平。」

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