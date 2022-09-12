籃壇放大鏡／T1人事調動、制度改革 張樹人:創造三贏模式

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但張樹人也強調，如果想要繼續維持籃壇盛況，球團所代表的資方、球員所代表的勞方，以及球迷所代表的客戶，三方面都需要顧及，才能永續經營，所以無論哪一個聯盟，都必須把握目前難得的機會，建立起能夠三贏的營運商業模式，對台灣籃球的長遠發展才能真正帶來實質的助益。
T1聯盟下季取消選秀逆指名制度，回歸正常的選秀，而談到去年海神第一指名選進白曜誠，最後卻沒有加盟，未來是否會考慮增設選秀補償制度? 張樹人說，對於海神今年選秀首輪指名出現空選，聯盟雖表遺憾，但目前還未有任何的選秀補償規劃，因為根據中華籃協的選秀指引，球員有權跨聯盟參加選秀，所以任何選秀權都存在空選風險，聯盟負有審核選秀權交易的職責，若該交易已經聯盟審核通過生效，後續衍生的權利與義務得由交易球隊承擔。
今夏T1桃園雲豹率先實施薪資透明化，同時呼籲聯盟能盡快設定薪資上限，來平衡各球團的實力。張樹人則回應，薪資透明化是聯盟努力的目標，但目前並無明確的時間表，想要做到薪資透明化，首先便要制訂薪資上限，這點聯盟已多次在球團會議上和各球團溝通，凝聚共識，但依照目前3聯盟的現況與各球團球員合約的狀況，球團資方對於公開球員薪資仍有所顧慮，加上聯盟也還未與球員工會談過，了解球員對於薪資公開的看法，所以現階段聯盟仍持保留態度，無法明確訂出實施時間，畢竟薪資透明化這件事影響範圍非常廣，球團和球員雙方的看法都應尊重與重視，貿然施行反會收到反效果。
T1聯盟及各隊致力於偏鄉公益，未來也會預計投入更多資源，回饋基層。張樹人表示，聯盟成立的初衷之一就是希望能夠協助基層籃球推廣和公益的回饋，所以上季我們在球季期間推出T1 Women’s Week活動，當時就獲得不少迴響，今年季外又規劃一系列T1 Wish希望列車活動，前進到台灣各地偏鄉，用籃球和當地學童互動交流，針對聯盟在公益面向的投入，目前看來已經贏得多數球迷的認同。
張樹人說，未來T1聯盟對於回饋社會的公益活動將不會間斷，除了推廣公益，新球季也將回歸聯盟本身整體制度、行銷的經營，期望透過制度面的變革，重新塑造聯盟的形象，讓大家都能看到聯盟的改變。