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梅花移動緩慢！北部10縣市防豪大雨　輕颱莫柏對台影響曝

▲中度颱風梅花今（12）日5時的中心位置在北緯23.8度，東經124.1度，即在台北的東南東方約300公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。（圖／中央氣象局）
▲中度颱風梅花今（12）日5時的中心位置在北緯23.8度，東經124.1度，即在台北的東南東方約300公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。（圖／中央氣象局）

編輯中心/綜合報導

2022-09-12 06:54:20

中央氣象局表示，根據最新觀測資料，中度颱風梅花今（12）日5時的中心位置在北緯23.8度，東經124.1度，即在台北的東南東方約300公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。其暴風圈正逐漸進入台灣東半部近海，對台灣東半部及北部海面構成威脅。而受到梅花颱風的外圍環流影響，新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

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▲今晨日本東南方遠海有一熱帶低氣壓，將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響。（圖／中央氣象局）
▲今晨日本東南方遠海有一熱帶低氣壓，將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響。（圖／中央氣象局）
氣象局針對10縣市發布豪大雨特報，新北市是大豪雨特報，桃園市與宜蘭縣是豪雨特報，基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣則是大雨特報。

▲氣象局針對10縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對10縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）
而受颱風影響，今日台灣東半部及北部海面風浪偏大，巴士海峽及台灣附近其他海面風浪亦將增大；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪，前往海邊活動請注意安全，西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，請特別注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今、明由於導引氣流偏弱，「梅花」在石垣島附近，緩慢北上；14日逐漸加速、轉向北北西。以目前「梅花」的預報資料而言，暴風圈觸及陸地的機率降低，但仍應持續觀察。今晨熱帶性低壓在日本東南方遠海，將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至週三晨，「梅花」外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部山區有大量降雨，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台白天轉涼，中南部高溫略降。今日各地區氣溫：北部22至28度，中部23至33度，南部23至34度，東部21至34度。

週三白天起「梅花」逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉，氣溫升。週四至下週日(15至18日)天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。（編輯：倪浩軒）

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