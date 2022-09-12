梅花路徑跟軒嵐諾類似！專家：本週可能再生成1至2個颱風
根據中央氣象局最新觀測資料，中度颱風梅花今（12）日5時的中心位置在北緯23.8度，東經124.1度，即在台北的東南東方約300公里之海面上，以每小時7公里速度，向北進行。今天到周二清晨是影響北部最大的時候，預期周三白天將回溫轉晴。而除了梅花颱風以外，西北太平洋面上仍有熱帶擾動發展中，本週可能再有1至2個颱風生成。
「天氣風險」氣象分析師歐宗學表示，梅花颱風雖然路徑跟軒嵐諾相當類似，但環流小許多，七級暴風圈約150公里。暴風圈離台灣陸地仍有一段距離、看似威脅不大，不過仍不可掉以輕心，今明兩天外圍環流仍會為台灣帶來不小影響，各地沿海空曠地區及山區稜線上都容易有強陣風出現，北部、東北部會頻繁有降雨發生，山區部分雨勢不小，而且由於颱風移動速度不快，長時間持續降雨下，累積雨量也相當多，提醒大家在明天晚上颱風遠離以前，都盡量避免前往山區。
至於中南部地區，也會有局部短暫陣雨影響，但範圍、雨量以及頻率相對北部來說會比較低一些，中部山區也是要留意可能會有局部比較多的累積雨量。花東則是處在颱風背風側的位置，風、雨都不太明顯，在高山地區才會比較容易有短暫陣雨發生。
從目前颱風預測路徑來看，梅花颱風在明天晚上就會遠離台灣，影響趨緩、相關警特報也可能會陸續解除。不過近期除了梅花颱風以外，在西北太平洋面上仍有熱帶擾動發展中，本週可能再有1至2個颱風生成，命名分別會是莫柏以及南瑪都，但依目前的預測資料來看，都離台灣相當遠，不會有明顯的影響，當然後續發展動態如何，都還需要持續追蹤觀察。（編輯：倪浩軒）