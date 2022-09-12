台南烤肉大火釀祖孫3人喪命 父母哭紅眼：只是出去一下
昨（11）日傍晚近6時許，台南永康區復國一路44巷一棟3樓透天厝，疑似因用電烤盤烤肉時延長線起火，結果釀成火警，火勢燃燒猛烈，警消獲報後趕到現場佈水線灌救，但是屋內祖孫3人，包括21歲陳姓女子、91歲王姓阿公、77歲許姓阿嬤均已命喪火場。而當時陳女的父母兩人正好外出，等到返家時接獲噩耗，在現場哭紅雙眼，悲痛表示只是出去一下，不料竟從此天人永隔。
據了解，該棟透天厝為祖孫三代同住，火警疑似因使用電烤盤準備烤肉時，因延長線太過老舊而爆炸起火，21歲陳女見狀立刻衝上樓，要行動不便的阿公阿嬤趕快逃生，無奈屋內雜物過多阻擋逃生通道，且因堆放易燃物，導致火勢一發不可收拾，3人受困屋內被燒死。而18歲妹妹則在當下由1樓向外逃生，幸運獲救僅受輕傷。
附近鄰居透露，91歲王姓阿公雖然高齡，但為人熱心，不僅仍擔任鄰長，也經常在社區當志工，本來還想提名他角逐長青楷模，想不到卻發生憾事。
台南市長黃偉哲昨日晚間也趕赴火場了解，並對中秋佳節期間發生如此憾事表達遺憾，黃偉哲也再次呼籲，民眾家中不要堆放易燃物也不要堆放物品阻礙逃生通道，強調「這種不幸誰都不願意發生，但水火無情真的要多加小心」。（編輯：倪浩軒）