全年GDP「保3」是挑戰？總經學者悲觀看待第4季

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全球上半年經濟受到連續利空衝擊 台灣內需產業烏雲罩頂
相較於去（2021）年全球經濟強勁彈升至6.45%，今（2022）年成長力道明顯減緩。年初時，全球經濟隨著部分主要國家疫情趨緩，以及供應鏈中斷逐漸恢復，國內外預測機構普遍對2022至2023年的前景抱持樂觀態度，當時，國發會更將經濟成長率目標設定在4.25至4.6%。
不料，今年上半年經濟受到連續利空衝擊，台灣內憂外患不斷，國外打擊先有2月俄烏戰事爆發，導致國際原油、大宗物資價格陡升，以及中國4月啟動嚴格的封控措施，擾亂世界正處於恢復中的供應鏈秩序，後有全球通膨罩頂，不只美國連續大幅度升息，各國也正式展開升息循環。
至於國內情形，台灣一方面受輸入性通膨導致國內物價走升所苦，另一方面也因疫情，內需產業飽受衝擊。上半年自4月起，本土疫情升溫，確診人數突破百萬人，內需產業慘澹，當時中經院所發佈的4月台灣採購經理人指數中，代表內需產業的非製造業經理人指數（NMI）翻黑下跌，8大產業對於未來6個月展望更是心寒，指數重挫，且中斷連續9個月擴張轉為緊縮，其中，住宿餐飲、營造暨不動產2大產業近乎是懸崖式下跌。
此外，根據商總調查，整體服務業與1至3月前相比，4、5月平均營收累虧42.49％，其中以餐飲業衰退57.7％位居第一，觀光旅遊業下降54.74％居次，交通運輸業也降35.75％，批發零售則衰退31.91％。
當時確診人數持續竄高，民眾因恐慌而出現「自主類封城」現象，服務業經營感受比2021年三級警戒時更慘，不只是中經院副院長王健全建議政府發放預付折扣券，讓業者先有現金流進帳，度過疫情難關，商總理事長許舒博更提出「追加500億元預算，先紓困再振興」等建言，顯示國內內需急凍，悲觀氣氛瀰漫。
台灣上半年出口暢旺 出口值達2467億
無論是數據面，抑或是民生感受上，內需產業皆呈疲軟，台灣上半年經濟依賴優秀的出口表現，即使國際經濟前景面臨多重下行風險，但受惠於新興科技應用與數位轉型需求，帶動終端產品半導體含量提高，加上出口產品的漲價效益，今年第1季出口年增23.5%。
第2季雖有中國清零政策干擾，但因車用電子、高效能運算等新興科技運用與數位化商機支撐晶片需求，且國際原油價格維持高檔，出口值以1257億美元的成績，寫下單季新高，年增15.4%。
綜合計算上半年出口值達2467 億，年增19.2%，與主要國家出口比較，台灣表現居亞洲四小龍之首。
台灣難逃景氣下行風險 全年GDP預測面臨下修潮
儘管台灣上半年出口暢旺，但受到COVID19疫情、俄烏戰事、全球通貨膨漲等「3大黑天鵝」影響，台灣也難逃經濟景氣面臨下行風險，近期全年GDP預測甚至開啟下修潮，無論是國家財經智庫台經院、中經院、中研院、台綜院，抑或是央行及行政院主計總處，皆紛紛下修預測值。
自今年初起，主計總處指出，以「負面雜音多」為由，三度下修GDP預測值，從2月的4.42%，至5月的3.91％，再到8月的3.76%，共計下修0.66個百分點；台經院、台綜院、中經院同樣也以國內外政經情勢變數多，整體經濟呈現「內外皆溫」為由，下修全年GDP成長率至3.81%、3.80%、3.56%。
而中研院2021年底預測2022年全年GDP為3.85%，今年6月更新預測值至3.52%，是所有預測單位中，指數最低的一個。對此，中研院經濟研究所兼任研究員周雨田曾總結原因表示，美國系統性通膨難解、全球疫情反覆以及俄烏戰事等，連帶能源與原物料供需失衡，使得供應鏈瓶頸仍存。
他進一步提到，主要經濟體緊縮政策導致金融市場震盪，就連國際貨幣基金（IMF）也調降美國和全球經濟預測，「台灣作為小型開放經濟體，難免受到牽動，導致景氣復甦放緩。」
全球消費需求降溫 台灣全年GDP「保3」有挑戰
美國聯準會自今年3月開始截至目前為止，升息9碼，若9月升息也如市場預期再度調升3碼，預計累計升息12碼。對此，吳大任表示，隨著美國升息幅度不斷調升，對台灣出口影響甚鉅，美國的消費在全球的佔比高達3成以上，因此美國的經濟出了問題，全球皆受害，加上歐洲因能源價格飆升，部分國家通膨程度甚至比美國來的更加嚴峻，全世界第二大經濟體中國也因疫情與封控因素，使得消費需求降溫。
台灣出口占全年GDP的7成，不只受到美國影響，若全球大型經濟體消費齊跌，將使得台灣經濟雪上加霜。吳大任指出，台灣7、8月的外銷訂單不如預期，有的甚至呈現衰退，顯示台灣出口已然受到全球消費下降影響。
根據主計總處的統計資料，第1季經濟成長率為3.72%、第2季成長率為3.05%，吳大任預期第3季表現有可能更差，對於第4季的想法更是不樂觀，「全年GDP要『保3.5』恐怕不容易，就連『保3』可能都是一個挑戰。」