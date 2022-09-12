大馬炫富女全身行頭快500萬 等於穿戴一間房子在身上
馬來西亞知名女商人、因熱愛粉紅色被稱為「粉紅女商人」的拿督斯里維達（Dato Seri Vida），因為炫富的徑和穿著登上媒體版面。在耳濡目染下，維達的女兒最近也大方在社群媒體分享穿搭，因全身上下服裝、配件要價近68萬令吉（約470萬台幣），等於是穿戴了一間房子在身上，讓大馬網友驚嘆不已。
粉紅女商人的女兒Cik B近日在Instagram分享出席服裝活動的穿著，並且大方附上全身行頭的價格。Cik B身上最貴的是Chopard的粉紅色手錶，要價53萬令吉（約360萬台幣），紅寶石戒指要價10萬5000令吉（約72萬台幣），其餘的服飾同樣也是要價不菲，像是Dior的外套、鞋子、披巾，還有Versace的戒指。如果把這些服飾、配件的價值加總起來，等Cik B等於是一間行走的房子，讓許多大馬網友看了瞠目結舌。
Cik B的發文吸引了不少人觀看及留言，由於她的母親維達以愛炫富著稱，田此部份網友批評她「有其母必有其女」，也有人大嘆「Cik B的手錶等於自己一生揹負的房貸」、「我沒有能力穿戴你的奢侈品，要時刻感恩」、「成為Cik B的丈夫就賺到了」。
也有網友感嘆，Cik B的穿著比吉隆坡的房子還要值錢，「她的穿著已經可以買一棟房子了，這就是她的福氣。」