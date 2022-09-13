出口疲弱是產業轉機？專家曝危機底下的反思

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2021年台灣全年出口值達4464.5億美元，比2020年的3453.4億美元成長29.4%，刷新史上最狂的出口數字紀錄，而出超數值達652.8億美元，同樣為歷史之最，在外銷接單持續奔馳的情況下，台灣今年上半年出口仍然走揚，年增19.2%，達到2467億美元，成為支撐國內經濟成長的強勁力道。
論及上半年台灣出口暢旺原因為何？陳馨蕙說明，在2020至2021年時，台灣幾乎可以說是全世界唯一一個生產供給端，沒有經歷停工斷鏈的國家，先前訂單表現亮眼，源自於台灣廠商營運未受到中斷，產業如電子零組件、3C產品、工業用品、伺服器、半導體、工業電腦等出口表現亮眼。
當時，世界訂單持續進入，但碰到疫情、俄烏戰爭、中國清零等因素，導致貨運塞港延遲、交貨時間攀升，因此上半年出口成績，很大一部分的接單的時間都是在2021年底，或是2022年第1季。
新增訂單指數連續4個月緊縮 顯示出口將轉弱
財政部於8月發佈的海關進出口貿易統計顯示，7月出口以433億美元創下歷年單月次高紀錄，不僅連續25紅，全年出口還可望衝上5000億美元，看似續創佳績的表現，為台灣下半年出口展開完美的起手式，然而，產業端卻傳來反轉消息。
觀察中經院最新發布的7月台灣採購經理人指數中，領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續4個月緊縮，指數驟跌10.8個百分點至36.6%，是2020年6月以來最快緊縮速度，陳馨蕙表示，雖然中國封控解除、台灣疫情緩解，但仍有許多廠商表示訂單減少，而存貨呈現擴張，使得廠商去庫存難度提升。
通膨、升息問題難解 抑制歐美客戶的消費力道
各界關切的全球通膨、俄烏戰爭、中國清零、美國持續升息等4大問題點當中，通膨跟持續升息為台灣下半年出口最大的挑戰，其間接抑制歐美客戶的消費力道，尤其是在消費零組件的部分。
陳馨蕙指出，台灣出口以電子零組件導向為主，以電子零組件組成的產品，大部分的運用又以中、美、歐為主要出口地，當歐美國家因升息產生消費排擠時，首當其衝必定先犧牲掉筆電、手機、汽車等耐久性財貨的汰換。
她補充提到，俄國對台灣的特定產業，像是工具機、筆電等產品，也有一定的消費力道，但因遭逢戰爭停止需求，或是暫緩中長期的資本支出，因此也會是台灣出口疲弱的ㄧ大問題。
觀察7月採購經理人的回覆情形，緊縮速度排序為電子暨光學產業的45.5%位居第一，顯示下半年挑戰將至，通膨、升息強烈抑制終端客戶的購買力。
去庫存不易 專家建議產業、企業反思「風險彈性」
除此之外，陳馨蕙表示，從去年底至今因交期攀升，廠商拉高了安全庫存，「導致現在整體製造業有非常高的庫存，而這些庫存要趨緩相對困難」，她解釋，這次面臨到的不確定性，並不僅止於個別公司財務上的窘困，而是全球地緣政治、經濟景氣下行，以及全面性的通膨問題。
對此，陳馨蕙說，這一年來黑天鵝滿天飛也是給予廠商反思，她建議廠商多留意資金面，在庫存高漲，以及先前因疫情帶來需求回跌的情況下，若是庫存太多，會有報價續跌的損失，或有存貨跌價的風險。
若從中長期來看，如果集中在單一市場、單一的客戶，其實很容易受到衝擊，例如，當中國市場斷鏈時，集中單一市場的品牌廠就必須面臨到砍單危機。
她認為，各產業現在應積極開發新的產品，進入不同市場，去做多國佈局，陳馨蕙也建議業者開發多元的中長期產品，而不是只集中在某一區塊，例如3C手機的廠商，也可往5G應用等做多元發展。
她提到，如此以來，除了可避免地緣政治風險外，從另一個角度思考，其實也是台灣產業的機會，因為台灣這幾年，不論是在半導體或是在電子零組件等供應鏈皆受到全世界各國的重視，所以會更有彈性去做下一個轉型。
陳馨蕙指出，下半年的出口想要持續創新高有一定的難度，未來地緣政治、通膨風險也會反覆存在，產業、企業不妨趁著這次的出口警示，在所謂的風險意識上去思考自身的「彈性問題」。