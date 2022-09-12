網球／大逆轉！捷克組合首奪美網冠軍 成就生涯金滿貫
2022年美網公開賽賽程在今(12)日落幕，大賽女雙第3種子、捷克組合Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova在決賽中上演逆主轉秀，擊敗地主組合Caty McNally/Taylor Townsend，勇奪生涯搭檔以來的第6冠。
Krejcikova/ Siniakova在此役的發揮可說是峰迴路轉，在先以3:6丟掉首盤、次盤又一度以1:4 的局數落後的情況下，捷克雙娃展現出大滿貫得主的驚人抗壓力，不但回敬一波6:1的攻勢班平盤數，決勝盤更是一路壓制以6:1奪冠。
這是Krejcikova/ Siniakova今年拿下的第3座大滿貫冠軍，也是合作以來的大滿貫女雙第6冠，此前他們分別在2018年的法網和溫網、2021年的法網、2022年的澳網和溫網奪冠。
捷克組合奪冠後收下68.8萬美元的冠軍獎金，女雙排名也將升到世界第二。另外也補上了生涯大滿貫的最後缺口，再加上去年的東京奧運女雙金牌和年終總決賽冠軍，她們加入Pam Shriver、Gigi Fernandez、Serena Williams、Venus William的行列，成為「女雙金滿貫」成就的一員。