徐若瑄1分23秒後台更衣影片瘋傳 上衣一扒「炸事業線」
徐若瑄（Vivian）月初結束人生首場小巨蛋演唱會，10日在粉專上傳一段後台換衣服的花絮影片，只穿小可愛的春光驚鴻一瞥，本人直呼：「原來演唱會最緊張的不是在台上，是後台換衣服。」
影片中，只見徐若瑄一回到後台，7、8名工作人員一擁而上，七手八腳地拆卸頭飾、假髮，有人直接扒開徐若瑄的外套，露出只穿運動內衣的好身材，低著頭任人擺布的她，事業線乍現，接著服裝師火速套上下一套衣服，化妝時同時忙著補妝，當傳來「剩30秒囉」的提醒，眾人加快速度，待髮型、衣服都就緒，徐若瑄還拍了拍胸口，緊張之情溢於言表，最後順利騎著滑板車出場，演唱安口曲《不敗的戀人》。
徐若瑄說：「後台換衣服（慌張中保持理性），每一套都大概只有2分鐘的時間，需要8個人手（辛苦了妳們好棒），要補妝、要擦汗、要換頭髮、要換衣服、要掛耳麥，3個多小時完全不可能有時間上廁所，所以表演前數個小時，已經不太喝水了！」
網友一窺演唱會後台祕辛，紛紛留言：「很像F1在換輪胎」、「竟然泛淚了」、「從小到大意志力很強的女性」、「看了都替團隊覺得緊張了...」、「太強了」、「專業團隊！辛苦了」、「真的壓力好大，難怪姐常常肩頸酸痛...」、「呈現完美背後是多少人的努力」！（編輯：楊穎軒）