台積電漲15元！台股早盤漲220點 電金齊揚、元宇宙強勢
不甩聯準會官員鷹派論調，也暫脫9月難漲魔咒，美股9日4大指數全面收高，激勵台股今（12）日以14711點開高，早盤漲逾220點，最高漲至14823點，漲福1%以上。權王台積電先前迎來8月營收創新高，早盤股價上漲15元，來到490元，漲逾3%，其餘電子股也紅通通，聯電、力積電、聯發科、鴻海、世界先進、日月光都漲1到4%。金融股也齊揚，富邦金、國泰金皆漲逾1%。今日盤面焦點有蘋果概念股反彈，元宇宙概念股漲聲響起，威盛、宏達電領漲大盤。
美股道瓊指數9日上漲377.19點，漲幅1.19%，收在32,151.71點；納斯達克指數上漲250.18點，漲幅2.11%，收在12,112.31點；標普500上漲61.18點，漲幅1.53%，收在4,067.36點；費城半導體指數上漲63.60點，漲幅2.39%，收在2,721.77點。
受到美股激勵，台北股市今日開盤上漲127點，加權指數以14711點開出，早盤漲逾220點，最高漲至14823點，漲福1%以上。權王台積電先前迎來8月營收創新高，首度突破2000億元大關，達2181.32億元，今早盤股價上漲15元，來到490元，漲逾3%。聯電也強勢，早盤漲逾3%，來到40.65元，其他電子股紅通通，力積電、聯發科、鴻海、世界先進、日月光都漲1到4%。
今日盤面焦點有金融股齊揚，富邦金、國泰金皆漲逾1%，華南金、安泰銀、遠東銀漲約1%內；蘋果概念股強勁反彈，台亞漲逾7%，訊芯、雙鴻、致茂、同欣電漲約3至6%；元宇宙概念股像是威盛、宏達電也領漲大盤，威盛早盤強攻漲停板，宏達電漲逾5%，位速、撼訊、驊訊、威鋒電子、揚明光漲逾4%，瑞昱、晶豪科、亞信、玉晶光漲約1至3%。